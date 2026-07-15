L. Simon László arra kéri Orbán János Dénest, hogy mondjon le az MMA-tagságáról

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Irodalmi Tagozatát vezető L. Simon László szerint joggal sokkolta a teljes magyar irodalmi életet, hogy az Orbán János Dénes által vezetett Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) 422 millió forintot fizetett a szerző műveiért. A volt fideszes államtitkár ezért arra kéri Orbán János Dénest, hogy mondjon le az MMA-tagságáról.

„Néhány operett librettójára közel félmilliárdot felvenni egy olyan állami szervezettől, amelyben az egyik aláíró a szerző élettársa, későbbi felesége volt, még akkor is etikátlan lenne, ha az ár piacilag kikezdhetetlen lenne” - írja L. Simon, aki szerint az ár egyáltalán nem kikezdhetetlen, inkább kirívóan aránytalan, bármit is mondjon róla a szerző.

„Én egyetlenegy olyan emberrel sem beszéltem, aki OJD közpénzből finanszírozott jogdíjait piaci mértékűnek, vagy etikailag, szakmailag vállalhatónak tartotta volna”.

L. Simon László Fotó: Katona Tibor/MTI/MTVA

L. Simon Lászlónak és Orbán János Dénesnek érdekes közös múltja van, a 2018-as Tusványoson megrendezett vitájuk például az év kultúrpolitikai összecsapása lett. Amikor Orbán János Dénes a vita egy pontján a szinhaz.hu támogatásának felfüggesztését követelte, L. Simon legendás választ adott: Nem tudom, hogy miben szocializálódtatok Erdélyben, de ne menjünk ebbe az irányba, könyörgöm, az anyaországban!

Orbán János Dénes 422 milliós üzletéről vasárnap írt először a sajtó. Később kiderült, hogy az Operettszínház is fizetett 90 millió forintot a műveiért, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumot vezető Tarr Zoltán pedig azt írta, visszaszereztek 1,3 milliárd forintot, amit Orbán János Dénes műveiért fizettek volna ki közpénzből.

Véleménycikkünkben leírtuk, hogyan lett Orbán János Dénes piti pénzhamisítóból a legjobban fizetett magyar szerző és az állami irodalmi támogatások elosztója. A NER kultúrkádere reakciójában az előző kormányra hárította a felelősséget, illetve azt bizonygatta, hogy az állam milyen jó üzletet csinált a művei felhasználási jogainak megvásárlásával.