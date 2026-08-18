Moszkva megtorlással fenyegeti Londont a brit drónok miatt

Oroszország élesen bírálta az Egyesült Királyságot, miután kiderült, hogy brit gyártmányú drónokat is használtak ukrán támadásokban oroszországi célpontok ellen – írja a BBC.

Az orosz londoni nagykövetség közleményében azt írta, hogy az Egyesült Királyság „bűnrészessé és társtettessé” vált az Oroszország elleni támadásokban, és arra figyelmeztetett, hogy London lépéseinek következményei lesznek.

„Minél mélyebben vonódik bele az Egyesült Királyság a konfliktusba, annál magasabb árat kell fizetnie”

– fogalmazott a nagykövetség.

A Wildberries egyik raktára egy ukrán támadás után. Fotó: TATYANA MAKEYEVA/AFP

A brit kormány visszautasította az orosz vádakat. A védelmi minisztérium szóvivője a BBC-nek azt mondta, Nagy-Britannia továbbra is kiáll Ukrajna mellett, és eltökélt az orosz agresszióval szembeni fellépésben. London álláspontja szerint az Ukrajnának szállított fegyverek és katonai eszközök azt szolgálják, hogy az ország megvédhesse magát a teljes körű invázióval szemben.

A mostani diplomáciai szóváltás előzménye, hogy a hírek szerint brit gyártmányú drónokat is bevetettek több oroszországi katonai és ipari célpont ellen.

Egy katonai forrás a BBC-nek is megerősítette, hogy a támadásokban brit cégek által gyártott eszközöket használtak. A brit védelmi minisztérium még áprilisban jelentette be, hogy minden korábbinál nagyobb drónszállítási csomagot állít össze Ukrajna számára: ennek keretében több tízezer eszközt, köztük nagy hatótávolságú csapásmérő drónokat adnak át Kijevnek.

Az ukrán támadások célpontjai között olajfinomítók, üzemanyagraktárak és logisztikai központok is voltak. Ukrajna többször támadta a Wildberries orosz online kereskedelmi vállalat létesítményeit is. Kijev szerint a cég tíz legnagyobb logisztikai központja közül hetet sikerült működésképtelenné tenni. Az ukrán fél azt állítja, hogy az Oroszország belső területein végrehajtott csapások már több tízmilliárd fontnak megfelelő gazdasági kárt okoztak, ezeket az adatokat azonban független forrásból nehéz ellenőrizni.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerint brit alkatrészeket és műszaki megoldásokat használó drónokkal több oroszországi célpontot is megtámadtak, köztük egy üzemanyagraktárt a Rosztovi terület Kamenszki járásában.

Az elmúlt napokban jelentősen felerősödtek a kölcsönös dróntámadások. Egy hétfői ukrán csapásban az orosz hatóságok szerint kilenc ember meghalt, 23-an pedig megsebesültek, köztük egy gyermek. Szombat éjjel az orosz közlések szerint Ukrajna mintegy 822 drónt indított Oroszország felé, közülük mintegy 600 Moszkvát vette célba. Az orosz fővárost és környékét az utóbbi időszak egyik legnagyobb dróntámadása érte, Oroszország különböző részein pedig összesen hét halálos áldozatról számoltak be. Ugyanezen az éjszakán Oroszország is nagyszabású támadásokat hajtott végre Ukrajna ellen. Az ukrán hatóságok szerint ezekben legalább hét ember meghalt, és több mint 39-en megsebesültek.

A nagy hatótávolságú drónok egyre fontosabb szerepet játszanak az ukrajnai háborúban. Kijev az utóbbi időben mind gyakrabban támad olyan, Oroszország területén fekvő létesítményeket, amik fontosak az ország hadiipara, energiaellátása vagy katonai logisztikája szempontjából. Moszkva eközben rendszeresen hajt végre tömeges drón- és rakétatámadásokat ukrán városok, illetve energetikai létesítmények ellen.