A közmédia újraindult, aztán teljesen elvesztette a fonalat, miután Magyar is beszállt az élőzésbe

Július 7-én állt le az M1 adása, és került ki ez a felirat:

Elsötétült M1–képernyő 2026 július 7-én Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Ez szűnt meg augusztus 20-án reggel hatkor, amikor a Híradó és a feltámasztott Telesport után elindult az ünnepi műsorfolyam. Bősze Ádám zenetörténész, számos zenei műsor vezetője kérdezte a sorra érkező vendégeket, legelőször Balatoni „Jocó bácsi” József történelemtanárt és írót, aki egyben úgynevezett influenszer is, illetve Molnár Janka Sárát, aki amellett, hogy elméleti fizikus, szerepelt az HBO hídépítős realityjében, majd az RTL-en is, a Sztárboxban.

Aztán ment tovább minden a hagyományos módon, zászlófelvonás és tisztavatás a Kossuth téren. Itt Magyar Péter mondott egy 25 perces beszédet, amit megdicsért a tisztavatás katonai szakértője. Aztán kapcsolták a légiparádét, itt viszont váratlan dolog történt: Magyar Péter és Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter is élőben kezdte el közösen kommentálni az Országgyűlés teraszáról az ünnepi látványosságot Magyar saját csatornáján és a kormány közösségi médiás oldalain.

Ez mintha teljes zavart okozott volna a közmédián. Mert miután véget ért a párhuzamosan közvetített légiparádé, a közmédia váratlanul kapcsolta a tudósítóját Komáromban, aki elmondta, hogy ott is lesz kenyérszentelés. Így viszont nem közvetítették Baka András első beszédét már hivatalban lévő államfőként, amit az állami kitüntetések átadása előtt mondott el. Erről lehetett tudni, hiszen pontos menetrend szerint zajlott. A közmédia helyett Baka beszédét Magyar Péter és a kormány csatornáin lehetett nézni, ahogyan a díjak átadását is. Közben a közmédián a stúdióban beszélt Mécs János és Hack Péter a magyar jogalkotásról meg Baka András feladatairól is. Időnként egy kis képen lehetett látni, hogy a Parlamentben zajlik az állami ünnepség.

Aztán jött egy még váratlanabb fordulat, a köztévé kapcsolt egy helyszínt, de még mindig nem a Parlamentet, hanem a Margitszigetet. Ahol a Tisza-szigetek rendezvényére készülődtek. Ez az esemény amúgy nem sajtónyilvános, a köztévé is csak a kordonokon kívül jelentkezett be, egy órával a kezdés előtt.

A tudósítás szerint délután ott lesz a találkozón nemcsak Radnai Márk, de Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes is, akik épp a parlamentben adják át a díjakat Baka Andrással együtt, csak ezt a köztévé nézői épp nem láthatták.

Aztán amikor már talán a közmédia szerkesztőinek is kínossá vált a dolog, Bősze Ádám két beszélgetés között mintegy mellékesen megjegyezte, hogy ezekben a pillanatokban adják át Cserhalmi Györgynek az egyik legmagasabb állami kitüntetést, és hogy erről majd beszámolnak később a híradóban.

Baka beszédét felvételről aztán később leadta az M1.

Közvetítésünk itt olvasható az újrainduló közmédiáról.