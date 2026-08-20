TeleSporttal és Bősze Ádám arcával indult újra a köztévé augusztus 20-án

„Jó napot, honvédek!” „Erőt, egészséget!”
„Történelmi zászlóknak tisztelegj!” – megkezdődött a katonai színielőadás a Kossuth téren.
A történelmi zászlók között most, az 1956-os forradalom 70 éves évfordulóján egy lyukas zászló is van.
„Történelmi zászlóknak tisztelegj!” – megkezdődött a katonai színielőadás a Kossuth téren.
A történelmi zászlók között most, az 1956-os forradalom 70 éves évfordulóján egy lyukas zászló is van.
Körbe-körbe sétáltatják a köztársasági elnököt.
ha valaki nem tudná. Már meg is érkezett Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes társaságában a zászlófelvonásra.
A lelátón már ott ül Hegedűs Zsolt és Kapitány István, de mindjárt érkezik Baka András, Magyar Péter és Frosthoffer Ágnes. Idén aligha lesz szó az Ukrajna által jelentett veszélyről.
a húsz százalékuk nő, és összesen tizenheten végeztek kiválóan.Ha valakit a számok és az arányok mozgatnak.
De előbb felvonják a nemzeti lobogót.
Amíg nem kapcsolnak élőben a tisztavatásra, ahol majd meg lehet nézni, amit most próbaként láthatunk.
Páll Márton, a Hungaromet meteorológusát kérdezik, hogy kell-e vinni ernyőt. A soproniaknak és a győrieknek ajánlja, a fővárosban inkább szélre kell számítani. Ez mondjuk a drónshownak bekavarhat.
A vendég a közösségi médiában Abbas Anna Anoir neurobiológiai kutató, tudományos nagykövet és a második magyar űrhajós, Kapu Tibor, aki elkezdte a PhD-t, de sajnos kevés ideje van rá. Kapu Stépán Gábor professzor emlegetve azt fejtette ki, hogy szerinte lehet összefüggés aközött, hogy a magyar toldalékos nyelv, szabad szórend van, és választékos, és aközött, hogy sok magyar Nobel-díjas van, „ez absztraktabb gondolkodást enged meg nekünk”. Kapu kimegy a légiparádéra, de sajnos nem fog repülni.
Bősze Ádám így búcsúzott el a Széll Kálmán térről és a Kossuth térről élőben bejelentkező kollégájától a rövid jelentések végén.
Ezek szerint ez egy kemény nap lesz mindenkinek.
7:58kor kezdődik a tisztavatás, a katonazenekar már próbál. Itt lesz Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes házelnök is. A Kossuth térről egyébkén Vásárhelyi Tamás sportriporter jelentkezett be.
hangzanak el a fontos protokolláris infók után. A Széll Kálmán térről, élőben bejelentkezve sorolja Kovács Bendegúz a különböző lezárásokat, forgalmi változásokat, és azt javasolja, mindenki tervezze meg az utazását a BudapestGo applikációban.
Gáspár Ágnes protokollszakértő elmondja.
Zászlófelvonás, Szent Jobb körmenet, ésatöbbi – sorolják a különböző
protkollokat programokat, majd arról beszélget Bősze Ádám Gáspár Ágnessel, hogy milyen üzenetértékkel bírnak ilyenkor az állami ünnepségek. Nem derült ki. Csak az, hogy bírnak üzenetértékkel.
az ELTE történészeivel, Thoroczkay Gáborral, az ELTE tanszékvezetőjével és Bagi Dániel egyetemi tanárral, az MTA doktorával. Különösebb politikai felhang és pátosz nélkül sikerült lehozni mindezt, egy rapid törióra hagngulatában.
– mondta Balatoni József az ünnepről, mint olyanról.