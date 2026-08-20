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TeleSporttal és Bősze Ádám arcával indult újra a köztévé augusztus 20-án


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„Jó napot, honvédek!” „Erőt, egészséget!”

„Történelmi zászlóknak tisztelegj!” – megkezdődött a katonai színielőadás a Kossuth téren.

A történelmi zászlók között most, az 1956-os forradalom 70 éves évfordulóján egy lyukas zászló is van.

Baka András kering a téren

Körbe-körbe sétáltatják a köztársasági elnököt.

Baka András köztársasági elnök a magyar honvédség főparancsnokaként is szolgál

ha valaki nem tudná. Már meg is érkezett Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes társaságában a zászlófelvonásra.

Tisztavatás élőben

A lelátón már ott ül Hegedűs Zsolt és Kapitány István, de mindjárt érkezik Baka András, Magyar Péter és Frosthoffer Ágnes. Idén aligha lesz szó az Ukrajna által jelentett veszélyről.

103 tisztjelölt van

a húsz százalékuk nő, és összesen tizenheten végeztek kiválóan.Ha valakit a számok és az arányok mozgatnak.

Kezdődik a tisztavatás a Kossuth téren

De előbb felvonják a nemzeti lobogót.

Megpihen a műsor, a Kossuth téri ünnepi próbákról megy egy összefoglaló

Amíg nem kapcsolnak élőben a tisztavatásra, ahol majd meg lehet nézni, amit most próbaként láthatunk.

Eső jó eséllyel nem, de szél lehet Budapesten este

Páll Márton, a Hungaromet meteorológusát kérdezik, hogy kell-e vinni ernyőt. A soproniaknak és a győrieknek ajánlja, a fővárosban inkább szélre kell számítani. Ez mondjuk a drónshownak bekavarhat.

Abbas Anna Anoir és Kapu Tibor arról beszélnek, hogyan lehet a fiatalok számára vonzóvá tenni a tudományt

A vendég a közösségi médiában Abbas Anna Anoir neurobiológiai kutató, tudományos nagykövet és a második magyar űrhajós, Kapu Tibor, aki elkezdte a PhD-t, de sajnos kevés ideje van rá. Kapu Stépán Gábor professzor emlegetve azt fejtette ki, hogy szerinte lehet összefüggés aközött, hogy a magyar toldalékos nyelv, szabad szórend van, és választékos, és aközött, hogy sok magyar Nobel-díjas van, „ez absztraktabb gondolkodást enged meg nekünk”. Kapu kimegy a légiparádéra, de sajnos nem fog repülni.

„Kitartást a mai napra!”

Bősze Ádám így búcsúzott el a Széll Kálmán térről és a Kossuth térről élőben bejelentkező kollégájától a rövid jelentések végén.

Ezek szerint ez egy kemény nap lesz mindenkinek.

A Kossuth téren már gyűlik a nép

7:58kor kezdődik a tisztavatás, a katonazenekar már próbál. Itt lesz Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes házelnök is. A Kossuth térről egyébkén Vásárhelyi Tamás sportriporter jelentkezett be.

Fontos közlekedési infók

hangzanak el a fontos protokolláris infók után. A Széll Kálmán térről, élőben bejelentkezve sorolja Kovács Bendegúz a különböző lezárásokat, forgalmi változásokat, és azt javasolja, mindenki tervezze meg az utazását a BudapestGo applikációban.

Mi augusztus 20. protokollja?

Gáspár Ágnes protokollszakértő elmondja.

  • Katonai protokoll,
  • állami protkoll,
  • egyházi protokoll.

Zászlófelvonás, Szent Jobb körmenet, ésatöbbi – sorolják a különböző protkollokat programokat, majd arról beszélget Bősze Ádám Gáspár Ágnessel, hogy milyen üzenetértékkel bírnak ilyenkor az állami ünnepségek. Nem derült ki. Csak az, hogy bírnak üzenetértékkel.

Már Szent Isván jobb kezéről beszélgetnek

az ELTE történészeivel, Thoroczkay Gáborral, az ELTE tanszékvezetőjével és Bagi Dániel egyetemi tanárral, az MTA doktorával. Különösebb politikai felhang és pátosz nélkül sikerült lehozni mindezt, egy rapid törióra hagngulatában.

„Nagyon sokáig nem láttunk túl a tűzijátékon”

– mondta Balatoni József az ünnepről, mint olyanról.

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