Magyar: A kampánynál is nehezebb feladat következik, megakadályozni, hogy létrejöhessen egy olyan hatalom, mint 2026 előtt

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„Kitől fél, elnök úr?” – tette fel a kérdést Magyar Péter tavaly novemberben Orbán Viktor akkori miniszterelnöknek. Magyar szerint Orbán ekkor félelemből bújt kordonok, fekete függönyök és a TEK mögé, hogy csak válogatott közönségnek beszéljen, miközben a Tisza Párt ekkor még az utcán tartott nyilvános gyűlést. Az augusztus 20-i Tisza Szigetek Országos Találkozójára pedig már ők sem engedték be a sajtót a Margit-szigeti Nagyrétre, így itt sem kezdhettük el végre megtanulni megkülönböztetni egymástól a párt képviselőit.

Fotó: Németh Dániel/444

Pedig kívülről tök jól nézett ki a buli: a teljesen elkordonozott Nagyréten habpartival, ugrálóvárral, valamint főzéssel is várták a többezer, előre regisztrált vendéget, akikkel csak az eseményre kifele és befele menet tudtunk szót váltani. „Várjuk az útmutatást” – mondta a 444-nek egy szigetes, aki Miskolcról látogatott a rendezvényre. Hozzátette: a vezetőség felől nem sokat hallottak a választások óta, és fájlalják, hogy érdemben nem tudnak részt venni a párt életében. Budapesti párja viszont más véleményen volt: „Nem kell az, hogy most mindenhova megint ellátogassanak a párt vezetői, fontosabb dolgaik is vannak.”

Ötletláda a kordon mögött

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