Magyar: A kampánynál is nehezebb feladat következik, megakadályozni, hogy létrejöhessen egy olyan hatalom, mint 2026 előtt

„Kitől fél, elnök úr?” – tette fel a kérdést Magyar Péter tavaly novemberben Orbán Viktor akkori miniszterelnöknek. Magyar szerint Orbán ekkor félelemből bújt kordonok, fekete függönyök és a TEK mögé, hogy csak válogatott közönségnek beszéljen, miközben a Tisza Párt ekkor még az utcán tartott nyilvános gyűlést. Az augusztus 20-i Tisza Szigetek Országos Találkozójára pedig már ők sem engedték be a sajtót a Margit-szigeti Nagyrétre, így itt sem kezdhettük el végre megtanulni megkülönböztetni egymástól a párt képviselőit.
Pedig kívülről tök jól nézett ki a buli: a teljesen elkordonozott Nagyréten habpartival, ugrálóvárral, valamint főzéssel is várták a többezer, előre regisztrált vendéget, akikkel csak az eseményre kifele és befele menet tudtunk szót váltani. „Várjuk az útmutatást” – mondta a 444-nek egy szigetes, aki Miskolcról látogatott a rendezvényre. Hozzátette: a vezetőség felől nem sokat hallottak a választások óta, és fájlalják, hogy érdemben nem tudnak részt venni a párt életében. Budapesti párja viszont más véleményen volt: „Nem kell az, hogy most mindenhova megint ellátogassanak a párt vezetői, fontosabb dolgaik is vannak.”
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Mármint név szerint.
Akik ennek a kampánynak az alakítói voltunk, mindannyian viseljük a felelősséget a vereségért - írja a volt miniszter, aki 25 év után távozik a parlamentből. A Fidesz kampányának három fő arca, Orbán, Lázár és Szijjártó közül így már egyikük sem lesz az országgyűlés tagja.
Etikai eljárások, 200 milliós támogatás a szigeteknek, új országos vezetőség, iroda és ifjúsági szervezet – néhány azok közül az újítások közül, amiket Magyar Péter jelentett be a kampányban fontos szerepet játszó Tisza Szigetek találkozóján.