Az MNB szerint nemcsak idén, hanem 2027-ben is 3 százalék alatt maradhat az infláció

Az infláció júniusban is az előrejelzett alatt volt, a hazai eszközök kockázati felára továbbra is stabil – ezt a két tényezőt emelte ki Varga Mihály MNB-elnök azután, hogy a monetáris tanács a keddi ülésén 5,5 százalékra csökkentette az alapkamatot.

A piaci előrejelzések szerint a Fed és az EKB kamatemelései várhatók idén, a fejlett piacokon nemzetközi hozamkörnyezet és a kamatemelési pálya miatt fennáll annak kockázata, hogy a feltörekvő piacokról tőkekivonás történet. Ezt, illetve azt, hogy a meghatározó jegybankok milyen üzemben hajtják végre a kamatemeléseiket, az MNB folyamatosan figyeli.

A forint árfolyama maradt az elmúlt hónapokra jellemző erősebb sávban, volt egy átmeneti gyengülés, de azt korrekció követte. A devizapiaci stabilitás hozzájárul az árstabilitási cél eléréséhez. A 10 éves állampapírhozamok a lengyel állampapírokénál kedvezőbbek, a német-magyar hozamkülönbözet nem változott.

A Magyar Nemzeti Bank arra számít, hogy az év hátralevő részében és 2027 egészében is a 3 százalékos inflációs cél alatt alakul az áremelkedés üteme, mondta Varga. A stabilan erősebb forint dezinflációs hatása ugyanis fokozatosan megjelenik az árakban. A júniusi infláció alacsonyabb volt a jegybanki előrejelzésnél és az elemzői várakozásoknál is. Az MNB már tavasszal megkezdte saját inflációs célja felülvizsgálatát, ennek eredményéről várhatóan ősszel fognak beszámolni.

Fotó: Németh Dániel/444

A jegybank elnöke beszélt a GDP-várakozásokról is. Az MNB szerint az uniós források beáramlása élénkítheti a beruházásokat, ez a hatás fokozatosan jelenhet meg. Az aszály hatásairól a szeptemberi inflációs jelentésben adnak előrejelzést. A további kamatpolitikáról a szeptemberi inflációs jelentés fényében hozhatnak majd döntést a monetáris tanács következő ülésén.

Varga újságírói kérdésre beszélt arról is, hogy ha a kormány elkötelezett szándéka az euró bevezetése, akkor az a monetáris politika számára is ad feladatot, mert az EU-ban ma Magyarországon van a legmagasabb inflációs cél. Az inflációs cél felülvizsgálatával „ezt a munkát kezdtük el, már vannak előkészítő anyagaink, amikor erről lesz eredmény, akkor be fogjuk jelenteni”.