Bloomberg: Oroszország az Ukrajna elleni légicsapások fokozására készül

A béketárgyalások megakadtak, Oroszország pedig arra készül, hogy fokozza az Ukrajna elleni támadásait. Erről beszélt a Bloombergnek három, Kreml-közeli forrás.

A névtelen források szerint az orosz vezetés mérlegeli, hogy intenzívebben támadja ballisztikus rakétáival Kijevet és más ukrán városok infrastrukturális célpontjait. Vlagyimir Putyin pedig addig nem fejezi be a háborút, ameddig érvényben vannak az Oroszország elleni gazdasági szankciók és Ukrajna orosz energetikai és logisztikai célpontokat támad.

Vlagyimir Putyin Fotó: MAXIM SHIPENKOV/AFP

A források arról is beszéltek, hogy a diplomáciai erőfeszítések hiányában az orosz kormány a további eszkaláción kívül kevés alternatívát lát a katonai céljai elérése érdekében. Bár bíznak benne, hogy Donald Trump megbízottjai, Steve Witkoff és Jared Kushner új javaslatokkal állnak elő, kevés esélyt adnak a béketárgyalások során az áttörésre.

A Kremlhez közel álló források azt is elmondták, hogy egyre több orosz tisztségviselő jut arra a következtetésre, hogy Putyin utolsó mentsvárként a taktikai nukleáris fegyver bevetését választhatja Ukrajnában. Ugyanis az orosz elnök számára a háború folytatásánál csak az lenne rosszabb opció, ha elveszítené azt. A források ugyanakkor hozzátették, egyelőre nincs jele annak, hogy a vezetés a nukleáris fegyverek bevetésére készülne.

John Ratcliffe, a CIA igazgatója egyébként Moszkvában járt a héten. Látogatásának céljáról egyelőre semmit sem lehet tudni, de a szakértők szerint sok jót nem jelenthet az út.

Az ukrajnai háború jelenlegi állásáról Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel legújabb podcastünkben beszélgettünk.