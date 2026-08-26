Ha nem háborúznánk, mégis mit csinálnánk?

Augusztus végére látványosan megnövekedett az ukrajnai háború civil áldozatainak a száma, a légvédelmi rakétákból szinte teljesen kifogyott ukránok egyre nehezebben védik a polgári lakosságot. Miközben a háború kiterjed, mind az orosz, mind az ukrán elnök belpolitikai problémákkal küzd.
Nyár végi külpolitikai adásunkban Takácsy Dorka Oroszország-szakértővel és Takács Márk katonai szakértővel beszélgetünk az elmúlt hónap legfontosabb történéseiről.
A felvétel podcast formátumban is meghallgatható:
00:31: Mit lehet tudni a lezuhant Gripenről? Katapultálás Martin-Bakerrel. Ki állja a cechet?
4:49: Minden korábbinál több civil áldozata van az ukrajnai háborúnak. Miért?
6:30: Légi hadjárattal nem lehet megtörni egy országot.
8:50: Az oroszok 600 ukrán célt találtak el júniusban. Az ukránok 1200-at. Ez sok? Az ukránok már nemcsak eltalálják a célokat, hanem el is pusztítják őket, így még a mindenható Putyin se tudja megoldani az üzemanyag-problémákat.
11:00: Az orosz civil áldozatok száma is növekszik. De vajon tájékoztatják erről az orosz embereket?
14:55: Zelenszkij vért izzad a Patriotokért, de mennyi esélye van?
16:50: Az ukrán elnök szerint az amerikai készletek 10 százaléka elegendő lenne az összes orosz ballisztikusrakéta-támadás megállításához, 5%-a pedig arra, hogy Ukrajna átvészelje a telet. Mennyi az annyi?
17:50: A britek megadják a Storm Shadow „receptjét” az ukránoknak. De ez kinek segít, mikor és miért?
19:20: Tovább forrong az ukrán belpolitika: a kirúgott sztárminiszter a hangos kicsekkolás mellett döntött. Közelebb kerültünk az ukrán választásokhoz?
23:37: Nagyon mozgolódnak a fegyveres erőkhöz kötődő szereplők a választások témájában, de a gigantikus ukrán hadsereg mennyire tekinthető egységesnek politikailag?
25:08: Az ukrán elnök szerint a decemberi G20-csúcs és a 2028-as amerikai elnökválasztási kampány jövő nyári kezdete között van lehetőség arra, hogy véget érjen a háború. Hogy jött ki neki ez az idősáv?
31:17: Az oroszok menetrendszerűen elmondták, hogy készen állnak meghallgatni a háború lezárása irányuló javaslatokat, de van még ennek bármi súlya?
32:40: Oroszország egy hónapon belül választ, mennyire kell körmöt rágni? Senki ne aggódjon, példaértékű demokráciák küldöttei óvják az orosz választások tisztaságát.
36:20: Az orosz „ellenzéki pártok”.
38:00: Az egyetlen valóban háborúellenes párt betiltása. (Na de milyen háború? Nincs is háború!) A szerzői jogokkal való visszaélés súlyos következményei.
42:20: Orosz és ukrán háborús veszteségek hivatalos forrásból. Orosz és ukrán háborús veszteségek megbízhatóbb forrásból. Mire és hány ember kell az orosz hadseregnek?
45:34: Hivatalosan nem lesz mozgósítás, de azért már most sokan távoznak Oroszországból. Változatos zsarolási módszerek.
49:06: A hazatérő veteránok problémái.
52:56: Alkoholistaként nem jó háborúzni.
55:30: Ki (lehet) az orosz ellenzék új vezetője? A körhinta-letartóztatások pszichológiája.
1:02:56: A NATO keleti országai inkább átvállalnának valamennyit az amerikai katonák állomásoztatásának költségeiből, csak ne vonják ki őket. Mire föl ez a nagy elkeseredettség?
Címlapkép: Kiss Bence/444
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