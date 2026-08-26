Kiengedték a börtönből Hankó Balázs volt kabinetfőnökét

Kiengedték a letartóztatásból Hankó Balázs korábbi kulturális miniszter volt kabinetfőnökét és még egy másik gyanúsítottat – írja a 24.hu.

Konczos Nórát július 23-án vitték el a rendőrök az NKA-ügyben. A letartóztatását különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanújával az ügyészség indítványozta.

Konczost és egy társát most négy hónapra bűnügyi felügyeletbe helyezték. Ahogy a 24.hu is írja, ez azt jeleni, hogy a hét gyanúsított közül hárman – köztük Bús Balázs Óbuda volt fideszes polgármestere – letartóztatásban, négyen pedig már csak bűnügyi felügyeletben vannak.

A Bács-Kiskun megyei Főügyészség helyettes szóvivője a lapnak azt mondta, két gyanúsított esetében augusztus 19-én rendelték el a bűnügyi felügyeletet, december 19-éig. Az eljárás jelenlegi szakaszában a főügyészség szerint „a bírói kényszerintézkedéssel elérni kívánt cél bűnügyi felügyelettel is biztosítható”.

Hankó Balázs augusztus elején egy nyilatkozatban azt írta: „A nyilvánosság előtt ugyanúgy vállalom a felelősséget a tetteimért, ahogyan a hatóságokkal is vállalom az együttműködést. Egy dolgot azonban nem fogadok el: hogy bárkit feltételezések és politikai indulatok alapján ítéljenek meg.”

Az NKA-ügy lényege, hogy a gyanú szerint a titkos, 17 milliárdos keretből fideszes celebeket és fideszes képviselőjelöltek választás előtti kampányrendezvényét, valamint Fideszhez köthető szervezeteket támogattak. Az ügyben nyomozók foglalták le a Fidesz teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait is az a párt szervereit biztosító központban.