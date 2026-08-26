Mészáros Lőrincet is verte nyereségrátában egy hevesi vasútépítő cég, amely mellékesen fideszes propagandát is gyárt

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„Ezek ugyanazok: most sem tudnak nemet mondani az idegen érdekeknek! (…) Aki Magyar Péterre és Kiss Jánosra szavaz, az az idegen érdekeket szolgáló baloldali világ visszatérésére, az ukrán háború folytatására, a bevándorlók beengedésére, és a rezsicsökkentés eltörlésére szavaz!”

– csupa nagybetű, fekete, piros, sárga kiemelés, ordít a szórólap Heves megye 2. számú, gyöngyösi központú országgyűlési egyéni választókerületében a kampány hajrájában.

Kiss János a Tisza Párt helyi jelöltje volt, a négyoldalas kis füzet róla szól. Nem hízelgő. Kiss a szocialista vezetésű megyei önkormányzatnak dolgozott a 2000-es években, korabeli újságcikkekben mint a megyei önkormányzat idegenforgalmi irodájának vezetőjére, vagy egyszerűen csak mint irodavezetőre hivatkoznak. Turisztikával foglalkozott, volt a Tisza-tavi Ökocentrum igazgatója is.

Kiss János

A szórólap mindenféle korabeli botrányokkal igyekszik Kisst összekapcsolni. A felütés: „Kicsoda valójában a Tisza Párt helyi jelöltje? KISS JÁNOS ELFELEJTETT BESZÉLNI A MÚLTJÁRÓL!” Az alcímek félrevezetőek, például a „Még a doktori címét is elcsalta” nem Kiss Jánosra utal, hanem a megyei közgyűlés akkori elnökére, de ez csak annak derül ki, aki a kisbetűs részt is elolvassa.

Szabad szemmel alig látható, ki a felelős kiadója a lejárató anyagnak, elsőre csak egy vékony fehér csík tűnik fel a harmadik oldal szélén: „Kékes Online - Graven Idol Kft.”

Ezen a cégnéven keresztül eljutunk Kiss János fideszes ellenfele, a volt drogügyi kormánybiztos Horváth László régi ismerőséig, egy fideszes üzeneteket terjesztő helyi újságig, és végső soron ahhoz a vasútépítő cégig, amely egy időben még Mészáros Lőrinc V-Hídjánál is nagyobb nyereséggel dolgozott nem nyilvános közbeszerzéseken elnyert projekteken, és amelynek tulajdonosától Varga Mihály még pénzügyminiszterként havi 150 ezer forintért bérelt 169 milliós medencés balatoni luxusházat.

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