Trump: Amerikai ellenőrzés alá kerül Venezuela 65 milliárd hordónyi olajkészlete

Az Egyesült Államok megállapodást kötött Venezuelával 17 stratégiai olajmező fejlesztéséről, amik bizonyított készlete összesen több mint 65 milliárd hordó – jelentette be Donald Trump.

Az egyezség révén Washington ellenőrzést szerez a készletek felett, és az amerikai kormány 55 százalékos részesedést tart majd fenn az olajmezőket működtető közös vállalatban.

„Ez a történelmi tranzakció TÖBB MINT KÉTSZERESÉRE növeli Amerika olajtartalékait, jelentősen bővíti az olajkínálatunkat, és számottevően csökkenteni fogja a benzin árát minden amerikai számára”

– írta az amerikai elnök a közösségi médiában.

Olajfinomító Venezuelában. Fotó: FEDERICO PARRA/AFP

A megállapodást Venezuela ideiglenes elnöke, Delcy Rodríguez is üdvözölte. Közlése szerint 17 stratégiai olajmezőt vonnak be a programba, amik kitermelhető készlete mintegy 65 milliárd hordó. A venezuelai vezetés több mint 100 milliárd dollárnyi beruházással és több mint 209 milliárd dollárnyi állami adóbevétellel számol.

Venezuelának van a világ legnagyobb bizonyított olajkészlete, mintegy 303 milliárd hordó, de az ország kitermelése az 1990-es évek végi csúcs óta jelentősen visszaesett.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter „óriási győzelemnek” nevezte az egyezséget mindkét ország számára. Szerinte a beruházások több ezer jól fizető munkahelyet teremthetnek, és hozzájárulhatnak Venezuela gazdaságának újjáépítéséhez.

Egy amerikai tisztviselő a CBS Newsnak azt mondta, hogy az amerikai kormány 55 százalékos ellenőrzést tart meg egy közös vállalatban, amiben egy Venezuelában tapasztalattal rendelkező magáncég is részt vesz. A társaság Rodríguez döntése alapján 100 évre szóló koncessziót kapott az olajmezők működtetésére.

Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

Trump kevés konkrétumot közölt a rendkívül szokatlan megállapodásról, ami látszólag közvetlen irányítási jogot biztosít az Egyesült Államoknak egy másik ország szuverén nemzeti erőforrásai felett. Az sem egyértelmű, hogy a konstrukció megfelel-e a venezuelai jogi és alkotmányos szabályoknak.

Az elnök azután kezdett nyíltan beszélni Venezuela olajkészleteinek amerikai ellenőrzéséről, hogy január 3-án egy amerikai különleges művelet során elfogták Nicolás Maduro elnököt és feleségét, Cilia Florest. Trump akkor azt mondta, hogy az Egyesült Államok mindaddig részt vesz Venezuela irányításában, amíg végbe nem megy egy szerinte „biztonságos, megfelelő és megfontolt” politikai átmenet.

Trump korábban arra szólította fel az amerikai olajvállalatokat, hogy legalább 100 milliárd dollárt fektessenek be a venezuelai olajipar helyreállításába. A mostani megállapodás különösen fontos lehet az amerikai kormánynak azután, hogy az iráni konfliktus következtében megugrottak az Egyesült Államokban a benzinárak. (BBC)