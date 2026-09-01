Korrigált a KSH, egy hajszállal még jobban teljesített a magyar gazdaság

Mind éves, mind pedig negyedéves alapon korrigálta az első becslését a Központi Statisztikai Hivatal a magyar gazdaság második negyedéves teljesítményét illetően. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint előző év azonos időszakához képest az elsőként közölt 1,6 százalék helyett 1,7 százalékos növekedést regisztrált a hivatal,

míg az első negyedévhez mérten 0,4 helyett 0,5 százalékos volt a növekedés mértéke. Vagyis már sorozatban az ötödik negyedéve tart a bővülő trend.

A most közölt részletes adatok megerősítik, hogy a gazdaság kilábalt az évek óta tartó stagnálásból, ez a változás pedig már több lábon áll. Ezúttal ugyanis a GDP termelési oldalán már az ipar is képes volt szemmel látható mértékben hozzájárulni a gazdaság teljesítményéhez. az ágazat teljesítménye 3,7, azon belül a feldolgozóiparé 2,7 százalékkal nőtt, a növekedéshez ezen belül a legnagyobb mértékben a számítógép, elektronikai és optikai termék gyártása járult hozzá és leginkább a kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás fékezte. A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 1,9 százalékkal emelkedett. A mezőgazdaság hozzáadott értéke a súlyos aszály következtében 12,4 százalékkal múlta alul az előző év azonos időszakit, az építőipar hozzáadott értéke pedig 0,3 százalékkal.

A bruttó hazai termék 2026. második negyedévi 1,7 százalékos növekedéséhez legnagyobb mértékben a szolgáltatások teljesítménye járult hozzá pozitívan (1,1 százalékponttal), azon belül leginkább a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység (0,5 százalékponttal). Az ipar teljesítménye 0,7 százalékponttal segítette a növekedést, míg az építőipar nem járult hozzá érdemben. A termékadók és -támogatások egyenlege 0,2 százalékponttal emelte a GDP volumenét, a mezőgazdaság viszont 0,3 százalékponttal csökkentette azt.

A felhasználási oldalon a háztartások tényleges fogyasztása 4,1 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit. A tényleges fogyasztás összetevői között legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 4,5 százalékkal emelkedett.

A kormányzattól kapott természetbeni társadalmi juttatások volumene 2,5 százalékkal, a közösségi fogyasztásé 2 százalékkal magasabb lett. A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 3,8 százalékkal emelkedett.

A bruttó állóeszköz-felhalmozás a második negyedévben 6,3 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakihoz képest. Mind az építési, mind a gép- és berendezésberuházások volumene mérséklődött. A bruttó felhalmozás 9,1 százalékkal nagyobb lett az előző év azonos időszakához mérten.