Olimpiai bronzérmes súlylökő lett a Magyar Atlétikai Szövetség új elnöke

A Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) tisztújító közgyűlésén Tajti-Márton Anitát választották meg a szervezet új elnökének. A választáson a 70 szavazásra jogosult küldöttből 68 vett részt és 67-en adták le a voksukat. Közülük 38-an választották Tajti-Márton Anitát és 27-en a másik jelöltet, Kovács Zoltánt, ketten pedig érvénytelen szavazatot adtak le.

Tajti-Márton Anita Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

Az olimpiai bronzérmes, fedettpályás világ- és Európa-bajnok korábbi súlylökő megbízatása két évre, 2028 szeptemberéig szól. A MASZ-t 2009-től Gyulai Miklós vezette, aki július közepén azonnali hatállyal lemondott, bár egy hónappal korábban még azt jelezte, hogy marad a pozíciójában szeptember 1-ig. Gyulai azért hozta előre a lemondását, mert szerinte olyan kampány bontakozott ki, ami személyét és a jelenlegi vezetést támadta, a teljes magyar atlétikai közösségnek kárt okozva. Gyulaival együtt két elnökségi tag és a felügyelőbizottság három tagja is lemondott, így utóbbi testület működésképtelenné vált.

A szövetség folyamatos működésének biztosítása érdekében Gyulai a szövetség vezérigazgatóját, Deutsch Pétert hatalmazta meg, hogy a rendkívüli tisztújító küldöttgyűlésig biztosítsa a szövetség működését.

Gyulai és Deutsch valójában már a MASZ májusi küldöttgyűlésén megbukott, amikor a beszámolójukat és a tavalyi költségvetésről szóló könyvvizsgálói jelentést sem fogadták el a küldöttek. A szövetség elnöksége már korábban is a vezetők ellen fordult, több elnökségi tag jelezte, hogy Gyulai és Deutsch alapszabály-ellenesen irányítja a szövetséget.

Deutsch Péter ellen korábban különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt indult nyomozás, mert a budapesti atlétikai világbajnokság kirúgott vezérigazgatójaként az utolsó előtti munkanapján még aláírt egy gyanús, 330 milliós szerződést a MASZ-szal. Az ügyben az Integritás Hatóság is súlyos visszaéléseket vélelmezett, a rendőrségnek azonban még senkit sem gyanúsított meg. Deutsch egyébként vezérigazgatóként a saját testvérével, Deutsch Tamás MTK-elnökkel is leszerződött, 664 millióval támogatva a fideszes politikus által irányított klubot.