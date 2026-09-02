Vlagyimir Putyin orosz elnök Biskekben a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóját követően válaszolt az újságírók, aktualitásokra vonatkozó kérdéseire.

Putyin szerint Oroszország következő célpontjai az ukrán energialétesítmények lesznek, a fegyveres erők ugyanis utasítást az ilyen létesítmények elleni nagyszabású csapások előkészítésére és végrehajtására. Az azonban nem jutott el hozzá, amit Zelenszkij, ukrán elnök mondott, miszerint véget értek az Oroszország feletti biztonságos repülés napjai, mivel az ukrán dróntámadások miatt egyre veszélyesebbé válik az orosz légtér.

Putyin az orosz Biztonsági Tanács ülésén január 21-én Fotó: ALEXEY BABUSHKIN/AFP

Putyin szerint ha valóban ilyet mondott Zelenszkij, az állami terrorizmus. Miközben tárgyalni akarnak és személyes találkozókat kérnek. Az orosz elnök leszögezte: „terroristákkal nem tárgyalunk és ha tragédiák történnek, találunk módot a válaszra”.

Az orosz elnök sajátosan értékelte azt is, hogy Németország be akarja záratni a berlini Orosz Házat, mivel azt az orosz titkosszolgálatok fedőszervének tartják. Putyin szerint ez csupán Németország belpolitikai helyzetével van összefüggésben, hiszen a kormány nehéz helyzetben van és nem védi országa nemzeti érdekeit. Ezért kell szembeszállni egy agresszív Oroszországgal. Putyin szerint a bizonyítékokat saját maguk helyezték el. A közelgő választások a rossz közvélemény-kutatási eredmények miatt felveti a kérdést a német uralkodó politikai elit jövőjével kapcsolatban. (Meduza)