Sebestyén Balázs a celebüldözős RTL-es műsorában felhívta Vitézy minisztert, hogy segítséget kérjen tőle

– Vitézy Dávid, szia, Balázs!

– Szia, Dávid, bocsánat, zavarhatlak egy pillanatra?

– Persze, persze!

– Bocsánat, ne haragudj, hogy ilyen váratlanul hívtalak, egy nagyon fontos küldetésben vagyunk éppen, és egy jeladótól kellene megszabadulnunk. Nem tudsz ránézni arra, hogy Kecskeméten milyen tehervonatok vannak bent ebben a pillanatban? Ne nézz teljesen bolondnak, teljesen valid a kérdés. Van bármilyen vonat, ami bent áll és messzire megy?

– Kecskeméten, tehervonat? Utána tudok nézni nagyon gyorsan!

– Vissza tudsz nekünk szólni? Bocsánat Dávid, hogy ilyenekkel... köszönöm szépen, nagyon drága vagy! Köszi, köszi!

– Köszi, helló, helló!

A fenti telefonbeszélgetés Sebestyén Balázs RTL-es és Rádió 1-es műsorvezető és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter között zajlott le az RTL celebeket üldöző, Most Wanted című, „interaktív menekülős reality”-nek nevezett műsorában. Annak is a második játéknapján, a harmadik rész kezdetén, amikor a rendőrnek öltözött Sebestyén Balázs a rendőrnek öltözött celebfodrász Frohner Fecóval és a rendőrnek öltözött énekessel, Pápai Jocival együtt autóba vágták magukat, hogy folytassák a rabruhába öltöztetett celebek üldözését Magyarország útjain.

Merthogy újraindult az a műsor, amiben 24 párba állított, narancssárga rabruhás celeb menekül napokon át telefon és pénz nélkül az országban, Sebestyén Balázs, Pápai Joci és Frohner Fecó elől. (A kizárólag NatGeót fogyasztó olvasók ezt a tavalyi anyagot elolvasva tudnak tájékozódni bővebben arról, hogy mi ez az egész.)

Vitézy nem sokkal később visszahívta Sebestyén Balázst, elhadarta, hogy milyen tehervonatok állnak az állomáson, Sebestyén megköszönte, letette a telefont, majd így szólt: „Kit hívjak föl? Magyar Pétert?” „Azt majd a döntőben!” – mondta erre Pápai Joci.

Hogy visszatérjünk a lényegi részhez, hogy miért is hívta fel Sebestyén Balázs Vitézy Dávid közlekedési minisztert: a műsor első részében Majka – polgári nevén Majoros Péter rapper, az RTL énekes tehetségkutatójának mentora, a Fidesz korábbi kampányának egyik fő ellensége –, aki itt a szerepe szerint keresztbe próbál tenni a celebeket üldöző Sebestyén Balázséknak, jeladót rejtett el a kocsijukon. Egy olyan jeladót, aminek köszönhetően az üldözött celebek tudják követni, merre jár az őket üldöző autó. Már amennyiben betérnek egy Burger Kingbe, ahol az RTL és a gyorsétteremlánc közötti kölcsönös reklámszerződésnek köszönhetően ez az információ megjelenik a hamburgerek mellett a kijelzőkön.

Sebestyén Balázsék hogyhogy nem, csak egy nap után észlelték, hogy az RTL és a gyorsétteremlánc között kötött szerződés értelmében a kocsijukon elhelyezték a nyomkövetőt, így a második napot azzal indították, hogy kitalálták, átrakják a jeladót egy másik járműre, mondjuk egy vonatra. Hogy fel kéne hívni emiatt Vitézyt, azt Frohner Fecó dobta be, ezután hangzott el a fent idézett telefonbeszélgetés.

„Neked akkora összeköttetéseid vannak!” – mondta a vitézys beszélgetés után Sebestyén Balázsnak a kocsit vezető Pápai Joci, aki pár hónapja még a Fidesz március 15-ei ünnepségén énekelt.

Pápai Joci talán nem is tévedett nagyot az „összeköttetés” kifejezés használatával, miután ez a telefonbeszélgetés Vitézy és Sebestyén között mindössze öt nappal azután esett meg, hogy Vitézy Dávid közlekedési miniszterként különbuszokat intézett – de legalábbis reklámozott – Sebestyén Balázs augusztus 8-ai DJ OTI-bulijára, amit a Hajógyári-szigeten tartottak.

Ezek alapján kis szerencsével a közeljövőben talán újra átélhetünk ahhoz hasonló pillanatokat, mint amikor Rogán Antal a korábbi feleségével, Rogán Cecíliával bohóckodott kereskedelmi tévés szórakoztató műsorokban.

13:27 - Frissítés: Vitézy Dávid azóta meg is osztotta Instagramján és Facebookján a telefonbeszélgetéses adásrészletet.