Lannert Judit: Az Erasmus visszatér minden magyar egyetemre

„A magyar kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett azért, hogy az Erasmus program újra elérhető legyen a magyar egyetemisták számára. A korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus mobilitási pályázattal a 2026/2027-es tanévre. Az Erasmus így visszatérhet ezekre a magyar egyetemekre is, és ismét megnyílnak a nemzetközi mobilitás lehetőségei a hallgatók előtt” – jelentette be Facebook-oldalán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter.

„A magyar fiatalok és kutatók helye az európai tudományos és felsőoktatási vérkeringésben van. A magyar hallgatók nemzetközi mobilitása nem lehet még egyszer pártpolitikai érdekek áldozata” – írta a miniszter.

Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

Kíváncsiak voltunk, hogy a bejelentés szerint a következő félévre vagy tanévre lehet-e pályázni, illetve hogy esetleg már ebben a félévben mehetnek-e hallgatók csereévre – kérdéseinket elküldtük a minisztériumnak, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.

Magyar Péter miniszterelnök Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mellett jelentette be május végén, hogy sikerült megegyezni összesen 16,2 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadításáról. Ebből 2,2 milliárd eurónyi forrás kerül az oktatásba.

Magyar Péter és Ursula von der Leyen Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu via AFP

A megállapodás részeként a magyar kormány megígérte az akadémiai világ átalakítását, illetve az egyetemeket fenntartó közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) kivezetését 2027 augusztusáig – ezért cserébe az Európai Unió vállalta, hogy már a szeptemberrel kezdődő félévben visszaengedi a magyar egyetemeket az Erasmus programokba.

A kekvás fenntartásba került magyar egyetemek részvételét 2023 elején függesztette fel az Európai Bizottság, amit azzal indokolt, hogy a működési modelljük nem garantálja az uniós források átlátható is kezelését. Ezzel egyidőben a kutatások támogatását szolgáló Horizont programból is kikerültek az egyetemek.

Hankó Balázs a Debreceni Egyetemen, 2025. október 30.

Hankó Balázs, a Fidesz-kormány volt kulturális és oktatási minisztere szerint azért volt jogtalan a döntés, mert a magyar kormány végrehajtotta az egyeztetett jogszabálymódosítást, bevezette az Európai Bizottság által kért szabályozásokat. Szerinte a bizottság „mindenféle hazugságokat állított”, ezek egyike volt, hogy az egyetemi fenntartó testületekben többségben vannak a politikusok. Jelezte, annak idején 105 tagból 13 volt politikus, akik lemondtak két hónapon belül, de elmondta azt is, hogy Ausztriában az egyetemi tanácsok 50 százaléka kormányzati delegáltakból áll.