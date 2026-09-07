Balásy Gyula próbálta megvetni a lábát Dubajban is

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Az Orbán-rendszer propagandagyárosa 2023-ban vett egy 106 négyzetméteres lakást a Dubaj Marina negyedében található 52|42 Tower lakókomplexumban, írja a helyi ingatlan-nyilvántartás adatai alapján az Átlátszó. A lap szerint az ingatlan vételára nagyjából hárommillió emirátusi dirham volt, ami akkori árfolyamon nagyjából 310 millió forint lehetett. Balásy Gyula azonban egy olyan konstrukcióval vette meg a lakást, amivel a tulajdonjog csak az utolsó részlet kifizetése után kerül a vevő nevére, ez pedig csak 2025-ben történt meg.

Balásy Gyula az éjfekete Lamborghinijében 2023 nyarán.
Fotó: Németh Dániel/444

A lap felfedezte, hogy Balásy itthoni cége, a New Land Media 2024 októberében leányvállalatot is alapított az Egyesült Arab Emírségek Lounge Holding Ltd. néven, aminek Balásy lett az igazgatója. Megjegyzik, hogy a dubaji cégalapítás nem sokkal azután történt, hogy Balásy Gyula cégeinek egyes szerződései miatt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények indított nyomozást. A beszámolók alapján úgy tűnik, hogy a New Land Media tavaly nagyjából 1 milliárd forintos kölcsönt adhatott dubaji leányvállalatának.

Balásy Gyula és felesége 2023 végén és 2024 elején a floridai Miami Beach legmenőbb környékén is bevásárolt luxuslakásokból: az egyiket 2 millió dollárért, a másikat 4,5 millió dollárért szerezték meg. A nagy beszerzéshez az adta a fedezetet, hogy 2023 végén 23,1 milliárd forintot vettek ki osztalékként a cégeikből.

Májusban, amikor a kormányváltás után felajánlotta az államnak az állami megbízásokból felpumpált cégcsoportját, azt mondta, nem akar külföldre menni: „Én ebben az országban születtem, itt éltem, itt van a családom, és úgy érzem, semmi okom arra, hogy máshova menjek.” A floridai ingatlanjait inkább befektetésként emlegette: „Vannak külföldi ingatlanjaim, amiket kiadok a főszezonban, és amikor nincs kiadva, akkor a családunkkal oda tudunk menni nyaralni.”

Nem ő az egyetlen a NER világából, aki Dubajt szemelte ki magának: Matolcsy Ádámnak négy éve van tartózkodási engedélye, lakásokat is vett, és nemrég azt is megírtuk, hogy dubaji cégében kötött ki egy milliárdos értékű, egykori MNB-alapítványos Vörösmarty téri ingatlan.

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