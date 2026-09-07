Lannert Judit kirúgta a csepeli iskola igazgatóját, amiért az felvette a gyermekbántalmazási ügyekben érintett volt fóti gyermekotthon-vezetőt

„Előző hét végén újabb csontváz esett ki a szekrényből” – írta Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebookon arról, hogy a múlt héten kirúgták a csepeli Farkas Bertalan Általános Iskolából a gyógypedagógusként elhelyezkedő Páger Pál Antalt, a fóti gyermekotthon korábbi igazgatóját, aki „bántalmazási ügyekbe keveredett”.

Mint írta, Págert augusztus 20. után vette fel az iskola igazgatója, a saját döntése alapján.

„Érthetetlen és elfogadhatatlan, hogy az igazgató vezetői tisztségében ilyen mértékben felelőtlenül járt el. Páger Pál Attila neve nem csak a közösségi médiában szerepelt, hanem február óta folyamatban van ellene egy vizsgálati eljárás is gyermekbántalmazás ügyben. A döntés hátterének azonnali kivizsgálást kértem és intézkedtem”

– írta, hozzátéve:

„Az igazgató vezetői megbízását visszavontam.”

Lannert szerint az eset az oktatási rendszer súlyos hiányosságaira világít rá. Azt írta, azt a tájékoztatást kapta, hogy a kinevezett pedagógus „adminisztratív szempontból megfelelt”, ez azonban szerinte azt mutatja, hogy „az érvényes erkölcsi bizonyítvány immár nem lesz elegendő egy vezetői döntés meghozatalához”. Úgy látja,

„a csepeli Farkas Bertalan Általános Iskola vezetője kinevezését követően, semmilyen más szempontot nem mérlegelt.”

Lannert az ügyet a korábbi gyermekvédelmi botrányokkal is összekötötte, és keményen bírálta a Fidesz–KDNP oktatás- és gyermekvédelmi politikáját. Szerinte az elmúlt időszakban a rendszer többször „a gyermekek kárára és ellenében” védett olyan felnőtteket, akiknek a magatartása védhetetlen volt, és ennek a szemléletnek „csírája sem maradhat a hazai oktatási rendszerben”.

Fotó: Soós Lajos/MTI/MTVA

A miniszter kitért arra is, hogy az intézményi autonómia felelősséggel jár.

„Azt várom el az ország minden intézményvezetőjétől és tankerület vezetőjétől, hogy a gyermekek érdekeit messzemenőlég a legfontosabb szempontnak tekintsék minden döntésüknél és a tisztségük betöltése során minden egyes nap”

– írta, ahogy azt is, hogy az eset elfogadhatatlan, nem maradhat következmények nélkül, és a jövőben sem fordulhat elő hasonló.

Megoldásként a kinevezések előtti ellenőrzési rendszer felülvizsgálatát és megerősítését sürgette.

„Nem keveredhet olyan felnőtt, pedagógus a magyar oktatási rendszerben gyermekek közelébe, aki bármilyen szempontból veszélyt jelenthet számukra, aki nem azon dolgozik nap mint nap, hogy a rábízott gyermekeket a legjobb tudása és legjobb szándéka szerint tanítsa, segítse, támogassa”

– zárta a posztot.

Fotó: Molnár Áron/Facebook

Págert két éve gyermekbántalmazás gyanúja miatt függesztették fel az igazgatói posztból – sajtóértesülések szerint egy autista kisfiút bántalmazhatott -, majd visszahelyezték, miután a nyomozás bűncselekmény hiánya miatt megszűnt. Később Molnár Áron (NoÁr) színész-aktivista közzétett egy másik bántalmazásról készült felvételt, amin elmondása szerint Páger egyik munkatársa volt látható, az igazgató pedig nem tett semmit. Págert idén februárban újra felfüggesztették, miután egy kórházba került gyerek azt állította, az igazgató bántalmazta - számolt be az RTL Híradója. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság feljelentést tett és belső vizsgálatot is indított.

Molnár Áron a múlt héten posztolt arról, kiderítette, hol dolgozik Páger, majd számon kérte az igazgatót és a Dél-Pesti Tankerületi központot, hogy hogyan engedhették gyerekek közelébe a férfit, akiről „évek óta jelentették a nevelők, szakemberek a verbális és fizikai abúzusokat”, utánanéztek-e az információknak, amelyek tudhatók róla. Molnárt egyébként beperelte Páger rágalmazásért és becsületsértésért, de a színész-aktivista a békéltető tárgyaláson nem kért bocsánatot.