Berendelték a kormányülésre Hernádi Zsoltot és a Mol vezetőit, hogy az üzemanyagárakról egyeztessenek

gazdaság
Magyar Péter és Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója a Mol Dunai Finomítójában júliusban
Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Szerda délelőtti videójában Magyar Péter hosszan válaszolgatott az ellenzéki kritikákra, de a politikai adok-kapoknál fontosabb tűnik, hogy a kormányülésen szóba kerül a dízel és a benzin ára, amely az Irán elleni amerikai támadások után újra az egekbe szökött a világpiacon.

Magyar ezt a témát is azzal vezeti fel, hogy a Fidesz-kormány alatt éveken keresztül magasabb volt az üzemanyag ára a kutakon mint most. „Érdekes módon nem beszélnek arról, hogy ha most bevezetésre kerülne a védett ár, akkor egy-két héten belül áruhiány, készlethiány alakulna ki a magyar kutakon, rengeteg magyar benzinkúton nem lenne dízel, hiszen jelenleginél is még magasabb az ár a környező országokban egy-kettőt kivéve.”

A szerdai kormányülésre „berendelték” Hernádi Zsoltot, a Mol-csoport vezérigazgatóját és az olajtársaság egyéb vezetőit is. Velük tárgyalnak arról, miként lehetne megfékezni az „elképesztő drágulást, már amennyire kivonhatja egy ország magát a világpiaci trendekből”.

Arról beszélt a miniszterelnök, hogy soha nem látott módon Oroszország hetek óta dízelt importál, és nem exportál, és továbbra is rendezetlen a helyzet a Hormuzi-szorosnál, a kőolaj ára pedig a 100 dollárt is meghaladja. Azt ígérte ugyanakkor, hogy

a kormány célzott és hatékony segítséget fog nyújtani a gázolaj meghajtású autók sofőrjeinek,

akik a gépkocsival „járnak dolgozni, vagy éppen viszik a gyerekeket iskolába”, de nem úgy, hogy készlethiány alakuljon ki a magyar kutakon.

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