Visszalép a jelöltségtől Martí Zoltán, a KDNP jelöltje a Független Közmédia Testületbe

Visszalép a Független Közmédia Testület tagsági jelölésétől a KDNP által jelölt Martí Zoltán újságíró. Martí az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében tudatta: nem látja értelmét pályázata fenntartásának, miután az elmúlt napokban a kormánypárt egyértelművé tette, a jövőben sem kívánja támogatni a jelölését a testületbe.

„Nem kívánok sem politikai perpatvarok középpontjába kerülni, sem előre eldöntött bizottsági ülések bohózatba illő szereplője lenni”- fogalmazott. Mint írta, szomorúan veszi tudomásul a művelődési bizottság kormánypárti tagjainak döntését. Azt szakmailag nem tartja megalapozottnak, és – álláspontja szerint – az a szokásjoggal is teljesen szembemegy.

„Egyetlen kifogásuk az volt, hogy a közmédiában dolgoztam korábban, semmilyen más aggályt nem fogalmaztak meg személyemmel kapcsolatban heteken keresztül” – közölte az újságíró.

Martí Zoltán a közleményében nehezen megmagyarázhatónak nevezte, hogy ha a testületnek nem lehet olyan tagja, aki a közmédiának volt korábban munkatársa, akkor ezt miért nem rögzítették annak létrehozásakor. Ha pedig ez nem akadály, akkor milyen oka van a mostani döntésnek?

Martí Zoltán, a KDNP országgyűlési képviselőcsoportjának a Független Közmédia Testületbe jelölt tagja. Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

A Független Közmédia Testület kilenc helyéből hatot szeptember 8-án betöltött az Országgyűlés, megválasztva a fórumba a szakmai szervezetek és a kormányoldal által javasolt szakembereket, majd döntött arról, hogy Bayer Judit lesz a grémium elnöke.

A testület három tagját az ellenzéki frakciók jelölhették, de a parlament művelődési bizottsága két fordulóban sem támogatta, hogy a közmédia-testület tagja legyen Martí Zoltán, valamint a Fidesz által jelölt Siklósi Beatrix és a Mi Hazánk által javasolt Moys Zoltán.

Martí Zoltán újságíró, médiaszakember, a KDNP országgyűlési képviselőcsoportjának a Független Közmédia Testületbe jelölt tagja meghallgatásán az Országgyűlés művelődési bizottságának ülésén az Országház Széll Kálmán termében 2026. augusztus 26-án Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Radnai Márk, a bizottság alelnöke korábban közölte: a „felkészült, hiteles, szakmailag és emberileg alkalmas” személyeket támogatni fogják a testületbe, de ha nem ajánl ilyeneket az ellenzék, a fennmaradó helyeket a médiaszakmai szervezet jelöltjeivel töltik fel.