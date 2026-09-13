A kínai nagykövet gratulált a Magyar-kormánynak egy interjúban, Szijjártó leigazolását „személyes karrierdöntésnek” tekinti

Gratulált a Magyar-kormány eddigi eredményeihez, Szijjártó leigazolását viszont hárította egy interjúban a Kínai Népköztársaság Magyarországra akkreditált nagykövete, Gong Tao.

Kína budapesti nagykövete nem sűrűn ad interjút, most a Daily News Hungary-nek, egy angol nyelvű Magyarországról szóló híroldalnak válaszolt kérdésekre.

Elmondta, hogy “amióta az új kormány hivatalba lépett, a két ország vezetői jó kapcsolatot ápoltak levélváltások és üzenetek útján, és közös nevezőre jutottak a kínai-magyar kapcsolatok előmozdításáról is”.

Vitézy Dávid és Gong Tao budapesti kínai nagykövet. A Budapest-Belgrád vasútvonal titkosításának feloldásáról is tárgyaltak még júniusban. Fotó: Vitézy Dávid/Facebook

Gong Tao több magyar miniszterrel is találkozott és beszéltek a kétoldalú kapcsolatokról és együttműködésről. Ez alapján szerinte a “kínai-magyar kapcsolatok továbbra is stabil fejlődés útján vannak.” Gong Tao szerint a Magyar Péter vezette kormány dolgozott az uniós források megszerzésén, menedzselte a hőségből és aszályból fakadó kihívásokat és jelentős előrelépést ért el mind bel-, mind külpolitikai területen. “Szeretnék gratulálni ezekhez az eredményekhez" – mondta.

Szijjártó Péter Komáromban, egy BYD-gyár alapkőletételén 2025 nyarán. Fotó: DAVID BALOGH/Xinhua via AFP

Szóba került Szijjártó Péter is, a nagykövet szerint az, hogy a volt külgazdasági és külügyminiszter az egyik legnagyobb, Magyarországon is gyártó kínai elektromos autóipari vállalatnál kapott állást

“Szijjártó úr személyes karrierdöntése, valamint a vállalat piaci alapú felvételi döntése, amelyhez nem kívánunk fűzni kommentárt. A kínai fél tudomásul veszi a magyar kormány által a törvényeknek megfelelően lefolytatott vizsgálatokat. A kínai kormány mindig is elvárta a kínai vállalatoktól, köztük a BYD-től, hogy szigorúan tartsák be a magyar és az uniós törvényeket és szabályozásokat, és aktívan teljesítsék társadalmi felelősségvállalásukat”.

(Daily News Hungary via Telex)