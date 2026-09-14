Nem az oroszok zárták el a gázt, karbantartás miatt esett vissza az import Szerbiából

Évek óta nem látott szintre esett vissza a hétvégén a Szerbia felől Magyarországra érkező orosz gáz mennyisége, de a jelek szerint nem az orosz–magyar diplomáciai konfliktus állt a háttérben - írja gyorselemzésében a G7. Múlt szerda és péntek között naponta 11,6 millió köbméter gáz érkezett ezen az útvonalon, ami a vezeték kapacitásának alig a fele. Ilyen alacsony forgalomra a tervezett leállásokon kívül évek óta nem volt példa.

A visszaesés azért is keltett feltűnést, mert egy nappal korábban utasított ki a magyar Külügyminisztérium tíz orosz diplomatát az országból, a nem hivatalos orosz válaszfenyegetések között az is előjött, hogy akár a Török Áramlaton érkező gázszállítások csökkentése is napirenden lehet.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A G7 által megkérdezett ágazati források többsége azonban inkább technikai okot sejtett a háttérben, a magyarországi gázvezetékekért felelős FGSZ-nek pedig az éves leállási tervében eleve benne volt, hogy ezekben a napokban előre betervezett karbantartás lesz esedékes, ami miatt a szerb–magyar határkeresztező kapacitásnak csak az 50 százaléka áll majd rendelkezésre.

Ez alapján az orosz gáz importcsökkenése valószínűleg csak véletlenül esett egybe a diplomáciai konfliktussal. A szállítás korábbi szintje hétfőre lényegében helyre is állt, és ismét a megszokott mennyiségű gáz érkezik Magyarországra Szerbia felől.