„Példátlan és indokolatlan eszkaláció”, „méltó választ von maga után” – megszólalt az orosz nagykövet

Oroszország budapesti nagykövetségének oldalán közzétették Sztanyiszlavov Jevgenyij Arnoldovics nagykövet „kommentárját” azután, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette: Magyarország kiutasítja az orosz nagykövetség tíz munkatársát.

Sztanyiszlavov ezt írta:

„Orbán Anita magyar külügyminiszter bejelentése, miszerint Budapest tíz orosz diplomata kiutasítását követeli Magyarország területéről, azt bizonyítja, hogy az új magyar kormányzat az ideológiailag motivált, oroszellenes retorika fogságába esett, és hogy a magyar félnek az Oroszországgal való párbeszédcsatornák fenntartására, valamint a pragmatikus együttműködés folytatására vonatkozó nyilatkozatai nem érnek semmit. Ezt a rendkívül barátságtalan lépést a magyar fél részéről példátlan és indokolatlan eszkalációként értékeljük, amely méltó választ von maga után.”

Sztanyiszlavov Jevgenyij Arnoldovics orosz nagykövet jön ki a Külügyminisztériumból, miután bekérette őt Orbán Anita. Fotó: Kristóf Balázs/444

A döntésre korábban az orosz külügyminisztérium is nagyon hasonlóan reagált, amikor Marija Zaharova külügyi szóvivő azt mondta:

„Kemény és fájdalmas választ fog kapni a budapesti ruszofób lobbi.”

Orbán Anita kedden reggel jelentette be, hogy Magyarország kiutasítja az orosz nagykövetség tíz munkatársát, amiért azok „olyan tevékenységet folytattak Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható”.

„A magyar fél ezért felszólította az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot”

– jelentette ki Orbán.

A külügyminiszter szerint ez „a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi. Ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett.”

Orbán Anita külügyminiszter Fotó: Németh Dániel/444

A választások előtt az orosz befolyásról könyvet író Panyi Szabolcs azt mondta az interjúnkban, hogy Magyarország orosz kémközponttá vált, a hatalom nem tesz semmit az orosz befolyás terjeszkedésével szemben, a szolgálatok alapvető feladataikat sem képesek már ellátni.

A most az orosz diplomaták ellen fellépő Külügyminisztériumba Szijjártó Péter idején még úgy tudtak bejutni orosz hackerek, hogy ez ellen a magyar kormány nem szólalt fel. De még a választások után három nappal is járt titkosszolgálatokhoz kötődő orosz diplomata a külügyben.

A teljes körű orosz invázió megindítása után látható volt, hogy az európai országok sorra tiltják ki az orosz diplomatákat kémkedés miatt, Magyarországon viszont egyre nő a számuk. Orbán Viktor nem sokkal Ukrajna lerohanása után előre leszögezte, hogy nem terveznek orosz diplomatákat kiutasítani.

Az új miniszterelnök a parlamentben azt mondta: ellentétben az előző kormányzattal, a Tisza-kormány nem tűri, hogy bárki is veszélyeztesse Magyarország szuverenitását, szabadságát és függetlenségét, és ha kell, diplomáciai eszközökkel meg is védik az ország függetlenségét és szuverenitását.