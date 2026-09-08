„Példátlan és indokolatlan eszkaláció”, „méltó választ von maga után” – megszólalt az orosz nagykövet

Oroszország budapesti nagykövetségének oldalán közzétették Sztanyiszlavov Jevgenyij Arnoldovics nagykövet „kommentárját” azután, hogy Orbán Anita külügyminiszter bejelentette: Magyarország kiutasítja az orosz nagykövetség tíz munkatársát.
Sztanyiszlavov ezt írta:
„Orbán Anita magyar külügyminiszter bejelentése, miszerint Budapest tíz orosz diplomata kiutasítását követeli Magyarország területéről, azt bizonyítja, hogy az új magyar kormányzat az ideológiailag motivált, oroszellenes retorika fogságába esett, és hogy a magyar félnek az Oroszországgal való párbeszédcsatornák fenntartására, valamint a pragmatikus együttműködés folytatására vonatkozó nyilatkozatai nem érnek semmit. Ezt a rendkívül barátságtalan lépést a magyar fél részéről példátlan és indokolatlan eszkalációként értékeljük, amely méltó választ von maga után.”
A döntésre korábban az orosz külügyminisztérium is nagyon hasonlóan reagált, amikor Marija Zaharova külügyi szóvivő azt mondta:
„Kemény és fájdalmas választ fog kapni a budapesti ruszofób lobbi.”
Orbán Anita kedden reggel jelentette be, hogy Magyarország kiutasítja az orosz nagykövetség tíz munkatársát, amiért azok „olyan tevékenységet folytattak Magyarországon, amely a Bécsi Egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható”.
„A magyar fél ezért felszólította az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot”
– jelentette ki Orbán.
A külügyminiszter szerint ez „a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi. Ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Magyarország továbbra is fenn kívánja tartani a szükséges párbeszédet, a kölcsönös tisztelet és a szabályok betartása mellett.”
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