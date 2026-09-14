Nem ismerte be bűnösségét Filemon Mihály az erdő nélküli lombkoronasétány miatt indult büntetőperben

Nem vallotta bűnösnek magát Filemon Mihály, Nyírmártonfalva korábbi polgármestere a településnek országos hírnevet szerzett lombkoronasétány-ügy miatt indult büntetőperben a Debreceni Járásbíróságon. A dr. Lippai Mónika vezette tárgyalásnak két vádlottja volt, Filemon és a II. rendű H. J., aki szintén nem ismerte be a bűnösségét. Az ügyészség mindkettejükre 1 év 6 hónap börtönbüntetést kért 4 év próbaidőre felfüggesztve, valamint Filemonra 2,1 milliós, H.-ra 750 ezres pénzbüntetést.

Filemon Mihály a tárgyalás előtt a Debreceni Járásbíróság folyosóján Fotó: Haász János

Filemonnak és a II. rendű vádlottnak különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérlete és hamis magánokirat felhasználása miatt kellett bíróság elé állnia, miután a lombkoronasétányra 63,89 millió forintnyi támogatást ítéltek meg neki úgy, hogy az eljárásban két szabálytalanságot is elkövetett; ezeket később részletesen ismertetem. A mostani az előkészítő ülés volt, ezen az ügyészség egy úgynevezett mértékes indítványt tesz a vádlottnak; ha az beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, akkor ennek lényegi pontjaitól a bíró nem térhet el (ezúttal azonban nem ez történt).

Az ügyészség a vádiratban azt állította, hogy Filemon célja a teljes támogatási összeg jogtalan megszerzése volt, valójában nem akarta megvalósítani a beruházást, és valótlanul állította, hogy a létesítmény betölti a funkcióját. A II. rendű vádlott Filemon tevékenységéhez aktív segítséget nyújtott, részt vett a támogatási kérelem előkészítésétől és 2018. januári benyújtásától a csalás minden fázisában - állította a vádiratban az ügyészség.

Miután egyik vádlott sem vallotta magát bűnösnek és nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, a perben tárgyalást tartanak. Filemon egy írásos nyilatkozatot adott át a bírónak, míg a védője ismertette a bizonyítási indítványaikat, többek között azt kezdeményezve, hogy legyen helyszíni szemle a lombkoronasétánynál. Az eljárás novemberben folytatódik.

Lombkoronasétány lombkorona nélkül

A települést 2019-2024 között a Fidesz-KDNP politikusaként vezető – majd 2024-ben már függetlenként újrainduló, de csak 32 százalékos támogatottságot elérő – Filemont idén januárban hallgatta ki gyanúsítottként a NAV, majd márciusban emeltek vádat ellene, de az ügy jóval korábban kezdődött. 2023-ban írta meg az Átlátszó, hogy Filemon 60 millió forintos uniós támogatásból épített egy lombkoronasétányt, aminek az építése közben tarra vágták a körülötte található erdőt.

A híres lombkoronasétány 2024-ben Fotó: Németh Dániel/444

A hír megjelenése után úgy próbálta kimagyarázni a dolgot, hogy nem volt feltétele a lombkoronasétánynak, hogy erdő, azaz lombok legyenek körülötte. Az ügy nyilvánosságra kerülése után megfenyegetett egy közmunkás nőt egy facebookos szmájli miatt, majd néhány hét gondolkodás után kitalálta, hogy mivel szerinte őt vérig sértették és lejáratták, minden médiumot beperel, amely beszámolt az ügyről. Az Átlátszótól követelt is helyreigazítást és bocsánatkérést, de végül el sem ment a tárgyalásra, ahol el is bukta a pert.

Mindeközben az tény, hogy a térségi turizmust fellendítette, illetve a nem egészen kétezer fős települést, ahogy mondani szokás, feltette a térképre. Az úgynevezett lombkoronasétányt az akkori amerikai nagykövet is saját szemeivel akarta látni – szép látvány, mondta –, illetve az Európai Csalás Elleni Hivatal, az OLAF is vizsgálatot indított az ügyben.

A támogatást egyébként Filemon erdőtulajdonosként még 2018. január 2-án, tehát még polgármesterré választása előtt igényelte meg. Egészen pontosan egy lombkoronasétányt is magában foglaló erdei kirándulóhely megépítésére igényelt 64 260 151 forintos, nyolcvan százalékos támogatást a részben hazai, részben uniós forrásokból finanszírozott Vidékfejlesztési Programból a pályázata szerint 80 325 188 forintos beruházásra.

A pályázat bírálata picit lejjebb vitte az összegeket, 79 853 715 forintban állapította meg a projekt értékét, így a 2021. május 21-én kelt támogatási okirattal 63 882 972 forintot ítéltek meg Filemonnak. A pénzt azonban végül nem kapta meg, mert miután az ellenőrző hatóság észlelte a szabálytalanságot, a támogatás kifizetését megtagadták (ezért van a vádban csalás kísérlete, és nem csalás).

Ahogy korábban írtam, a projektben két szabálytalanság is volt: