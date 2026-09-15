Alkotmánybíróvá választották a Tisza öt jelöltjét

A parlament megválasztotta a Tisza Párt öt alkotmánybíró-jelöltjét. Chronowski Nóra (137 igen, 6 nem), Kovács András György (137 igen, 6 nem), Ligeti Miklós (137 igen, 6 nem), Szomora Zsolt (137 igen, 6 nem) és Orosz Árpád Gábor (137 igen, 6 nem) 9 évre csatlakozik a testülethez. A fideszesek és KDNP-sek az önkény elleni tiltakozás miatt nem szavaztak. A titkos szavazás eredményének kihirdetése után az új alkotmánybírák esküt tettek.

Az új alkotmánybírókat azért választották meg, mert a Tisza Párt korábban 70 évben maximálta a bírák életkorát, így többen – köztük Polt Péter elnök – távoztak a testületből. A tiszás parlamenti többség júliusban választotta meg az első új alkotmánybírót, Sonnevend Pál Hende Csaba helyét foglalta el.

Az új alkotmánybírók Fotó: Németh Dániel/444

A most megválasztott jelöltek közül Ligeti Miklós, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója a legismertebb. Ligetit korábban a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére is jelölték, azonban végül nem nyerte el a pozíciót. Ligeti a bizottsági meghallgatásán arról beszélt, hogy jelenleg egy „foglyul ejtett Alkotmánybírósággal” állnak szemben, aminek vissza kell adni a méltóságát.

Rajta kívül Chronowski Nóra egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, Kovács András György, a Kúria tanácsvezető bírája, Orosz Árpád Gábor, a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője és Szomora Zsolt büntetőjogász, a Szegedi Egyetem professzora csatlakozik a testülethez. Az alkotmánybíró-jelöltek karrierjéről ebben a cikkben írtunk bővebben.