Már csak ideiglenes engedéllyel működik Borkai ügyvédjének kaszinója Győrben

Lejárt a győri kaszinó koncessziós engedélye szeptember 15-én, az új szerződést pedig még nem kötötték meg. A kaszinónak azonban egyelőre nem kell bezárnia: a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) engedélyezte, hogy az új koncesszióról szóló eljárás lezárásáig tovább működjön – írja az Mfor.

Ezt a szerencsejáték-törvény teszi lehetővé. Eszerint nem veszti hatályát a kaszinó működéséhez szükséges engedély, ha az üzemeltető még a koncesszió lejárta előtt ajánlatot tesz egy új szerződés megkötésére. Egyelőre nem tudni, mikor zárul le az eljárás, kivel és mennyi időre kötnek új koncessziós szerződést.

A Casino Win Győr mindenesetre bátran tervez: Facebook-oldalán már az október 10-i tizedik születésnapi bulit hirdeti, „milliós nyereményeket” és „fantasztikus sztárvendégeket” ígérve.

A győri kaszinó koncesszióját jelenleg a Casino Win csoport birtokolja. A mögötte álló Treff-Klub Kft. korábban Rákosfalvy Zoltán tulajdonában volt, 2023 októbere óta azonban a Treff-Center Vagyonkezelő Alapítványé. Az alapítvány egyedüli tagja továbbra is Rákosfalvy.

Az ügyvéd neve a Borkai-botrányból is ismerős lehet. Rákosfalvy ott volt azon az adriai jachton, amelyen Borkai Zsolt akkori fideszes győri polgármester és a helyi vállalkozói kör több tagja együtt nyaralt. Rákosfalvy korábban a győri önkormányzatnak, az egyetemnek és az államnak is dolgozott.

A kaszinó jelentős üzlet: tavaly 2,7 milliárd forintos bevétel mellett 449 millió forintos nyereséget termelt. A cég ugyanakkor nem fizetett osztalékot.

A győri kaszinó új koncessziójának rendezése közben azonban maga a szerencsejáték-piacot felügyelő hatóság jövője is bizonytalanná vált. A kormány augusztus végén elrendelte az SZTFH teljes átvilágítását, majd benyújtotta a hatóság megszüntetését célzó törvénymódosítást.

A Tisza-kormány közben a kaszinókoncessziók felülvizsgálatát is bejelentette. Az előző kormány a választás előtti időszakban több vidéki kaszinóra is évtizedekre szóló koncessziót osztott ki, köztük Debrecenben, Pécsen és Sopronban; egyes szerződések egészen 2061-ig érvényesek.

A jelenleg működő kaszinók többsége továbbra is a korábbi NER-hez kötődő üzleti körök kezében van. Az SZTFH nyilvántartása szerint a Habony Árpádhoz és Garancsi Istvánhoz kötődő LVC Diamond üzemelteti mind az öt budapesti kaszinót és a debreceni Grand Casinót, a soproni kaszinó pedig a Garancsihoz köthető CAI Hungary Kft.-é. A pécsi, a miskolci és a most átmeneti engedéllyel tovább működő győri Casino Win a Rákosfalvy Zoltánhoz kötődő körnél maradt.