Unger Anna: Senkinek nincs ahhoz joga, hogy a hivatal munkatársait fenyegesse vagy megfélemlítse

„A hivatal nemcsak a közvagyont, de a munkavállalóit is megvédi. Senkinek nincs ahhoz joga, hogy a hivatal munkatársait fenyegesse vagy megfélemlítse. Nem élhet vissza senki a hivatal dolgozóinak személyes adataival” – nyilatkozta az RTL Híradónak Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke, miután Orbán Viktor megfenyegette a hivatal munkatársait.

Fotó: Németh Dániel/444

A Fidesz elnöke a kötcsei zárt körű beszéd után Bayer Zsoltnak adott interjút a HírTV-n, ahol azt üzente az NVVH leendő munkatársainak, hogy nyilvánosságra fogják hozni a nevüket, és felelősségre fogják őket vonni, ha a Fidesz visszatér a hatalomba.

„Ha konkrét megfélemlítés vagy fenyegetés érkezik bárki részéről, a hivatal meg fogja tenni a szükséges büntetőjogi intézkedéseket” – reagált az NVVH elnöke a híradónak.

Orbán kijelentéseiről Magyar Péter a hétfői parlamenti ülésen azt mondta, hivatalos személy elleni erőszaknak minősülnek, ami szabadságvesztéssel is büntethető. A kormányfő példátlannak tartja, hogy egy volt miniszterelnök nyomozókat, rendőröket, ügyészeket, NAV-osokat fenyeget azért, mert jogszerű és törvényes eljárásokat fognak folytatni „önök ellen, az önök oligarchái, bűnözők, maffiózók ellen” – mondta a fideszes padsorok felé fordulva.