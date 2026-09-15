Unger Anna: Senkinek nincs ahhoz joga, hogy a hivatal munkatársait fenyegesse vagy megfélemlítse

belföld

„A hivatal nemcsak a közvagyont, de a munkavállalóit is megvédi. Senkinek nincs ahhoz joga, hogy a hivatal munkatársait fenyegesse vagy megfélemlítse. Nem élhet vissza senki a hivatal dolgozóinak személyes adataival” – nyilatkozta az RTL Híradónak Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke, miután Orbán Viktor megfenyegette a hivatal munkatársait.

Fotó: Németh Dániel/444

A Fidesz elnöke a kötcsei zárt körű beszéd után Bayer Zsoltnak adott interjút a HírTV-n, ahol azt üzente az NVVH leendő munkatársainak, hogy nyilvánosságra fogják hozni a nevüket, és felelősségre fogják őket vonni, ha a Fidesz visszatér a hatalomba.

„Ha konkrét megfélemlítés vagy fenyegetés érkezik bárki részéről, a hivatal meg fogja tenni a szükséges büntetőjogi intézkedéseket” – reagált az NVVH elnöke a híradónak.

Orbán kijelentéseiről Magyar Péter a hétfői parlamenti ülésen azt mondta, hivatalos személy elleni erőszaknak minősülnek, ami szabadságvesztéssel is büntethető. A kormányfő példátlannak tartja, hogy egy volt miniszterelnök nyomozókat, rendőröket, ügyészeket, NAV-osokat fenyeget azért, mert jogszerű és törvényes eljárásokat fognak folytatni „önök ellen, az önök oligarchái, bűnözők, maffiózók ellen” – mondta a fideszes padsorok felé fordulva.

belföld fidesz önkény magyar péter Tisza Párt Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal unger anna orbán viktor NVVH Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal
Kapcsolódó cikkek

Orbán előre megfenyegette a vagyonvisszaszerzési hivatal munkatársait

A volt miniszterelnök azt mondta, nyomon fogják követni az NVVH munkatársait, nyilvánosságra hozzák a nevüket, és felelősségre fogják őket vonni, ha a Fidesz visszatér a hatalomba.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Magyar Péter arról, hogy Orbán megfenyegette a Vagyonvisszaszerzési Hivatal leendő munkatársait: Ez Btk., hivatalos személy elleni erőszak, ami 1-5 év börtön

Meg is köszönhetjük akár Orbán Viktornak, akinek nincs mentelmi joga, mondta a kormányfő.

Rovó Attila
POLITIKA

Orbán Viktor most aztán felvette a kesztyűt, de tényleg, komolyan, igazán

Nemzeti ellenállást hirdetett a volt miniszterelnök, mert vége a türelemnek és a méltányosságnak.

Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA