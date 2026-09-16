Kedden újranyit a Terror Háza

Kedden újra kinyit a Terror Háza Múzeum, és egy hétig ingyenesen látogatható lesz - jelentette be Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerdán. „Az elnyomó diktatúrák bűneit bemutató intézmény legfőbb feladata, hogy a magyar nemzethez méltó, szakmailag hiteles képet adjon újkori történelmünk legsötétebb korszakairól. Megkezdtük a kiállítás szakmai felülvizsgálatát is, amelyet az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. A Terror Háza kiállítása a vizsgálat lezártáig jelenlegi állapotában látogatható” - írta Tarr.

Fotó: Terror Háza / House of Terror FB

A múzeum kedd óta tart ideiglenes zárva, mivel a miniszter tartalmi átvilágítást rendelt el. Egyben kirúgta Schmidt Máriát, az intézmény eddigi igazgatóját. Schmidt a lépés után azt írta, hogy indoklást, magyarázatot nem kapott a döntésről, ahogy semmilyen kommunikációra sem került sor közte és a minisztérium között, így leveleire se kapott választ. A kirúgása mögött „a Tisza mögött álló SZDSZ-es szellemi bázist” sejti. Bayer Zsolték vasárnapra tüntetést szerveztek a Terror Háza elé.