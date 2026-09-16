Őszinte félelem vagy cinikus trükközés: miért beszélnek hirtelen lassításról a legnagyobb AI-fejlesztők?

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Egyetlen hét alatt nagyon fordult a világ AI-ügyben: miután a múlt héten biztonsági aggályokra hivatkozva lemondott az egyik legnagyobb AI-vállalat, az Anthropic kutatója, hirtelen a világ legjelentősebb AI-cégek vezetői álltak elő azzal, hogy a technológia, amit fejlesztenek, tényleg valóban nagyon veszélyes, és ideje lenne lassítani.

A nagy amerikai techcégek vezetői persze eddig is előszeretettel beszéltek arról, hogy rendkívül veszedelmes dolgokat építenek, a hasonló megszólalások bevett eszközei voltak a hype fenntartásának, de az, hogy a szektor legfontosabb szereplői szinte mind egyetértenek abban, hogy átmeneti lassításra lenne szükség, mégis fordulópontot jelez.

Azt persze még egyáltalán nem tudni, hogy hogyan is nézne ki ez a lelassulás a gyakorlatban, ahogy bőven merülnek fel kérdések azzal kapcsolatban, hogy miért pont most váltak érdekeltté a cégvezetők a fejlesztések visszafogásában. És bonyolíthatja a helyzetet az is, hogy Donald Trump sietve közölte, hallani sem akar semmiféle megtorpanásról. Pedig elképzelhető, hogy a mostani helyzet kialakulásában az is szerepet játszott, hogy a techszektoron kívüli világban sokak számára most vált kézzelfoghatóvá az AI jelentette fenyegetés, és azok az aggodalmak, melyekről a kutatók évtizedek óta beszélnek, hirtelen a mainstream részévé váltak.

Rendkívüli történet zajlik éppen a szemünk előtt, akkor is, ha tényleg az emberiség jövőjét radikálisan átalakító technológia fejlődését láthatjuk éppen közelről, és akkor is, ha az AI végül kisebb hatással lesz a világunkra, de a beleölt százmilliárd dollárok, a világ leggazdagabb embereinek nyílt konfliktusai és az amerikai-kínai technológiai rivalizálás miatt így is a 21. század történelmének meghatározó epizódját figyelhetjük éppen.