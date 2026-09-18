Szíjj László Duna Aszfaltja visszafizette az afrikai projektjére kapott állami banki pénzt

Miután a kormány augusztus második felében feljelentést tett a Duna Aszfalt afrikai beruházásának állami finanszírozása miatt, a cég azon frissiben bejelentette, hogy visszaváltja az Eximbank és az MFB Bank által lejegyzett, a GED Africa projekt finanszírozásához kapcsolódó kötvényeket, amivel megszűnhet az állam több mint százmilliárd forintos kockázata.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium július végén négy Eximbank-ügy miatt tett feljelentést, ezek közül volt az egyik Szíjj László Duna Aszfaltjának kongói–zambiai beruházása. A minisztérium akkor a következő tájékoztatást adta:

„2025 novemberében 126 milliárd forintos kötvényfinanszírozást kapott az előző kormányzat idején sikeres építési vállalkozó, Szíjj László érdekeltségi körébe tartozó Duna Aszfalt egy afrikai projektje. Az ügyletben az Eximbank mellett a szintén állami tulajdonban lévő Magyar Fejlesztési Bank is részt vett, fele-fele arányban. A hitel biztosítékaként felajánlott listán szerepel Szíjj László balatonfüredi szállodájának és a Duna Aszfalt tiszakécskei telephelyének ingatlan-jelzáloga. A finanszírozás célja az volt, hogy a Zambiai Köztársaság és a Kongói Demokratikus Köztársaság között gyorsforgalmi autóút, híd, határátkelő épüljön. Mindkét érintett ország a legmagasabb kockázati kategóriába tartozott az Eximbanknál. A finanszírozás 80 százalékára, vagyis nagyjából 101 milliárd forintra a magyar állam vállalt kezességet. A projekt tulajdonosi háttere nemzetközi jogvita tárgya. A kötvényjegyzést az Eximbank belső jóváhagyási rendjével ellentétben nem az intézmény igazgatósága hagyta jóvá, hanem a Nemzetgazdasági Minisztérium mint az Eximbank feletti tulajdonosi jogok gyakorlója vonta a döntést magához, és alapítói határozattal engedélyezte.”

A cég most közleményben tudatta: teljes egészében visszafizették az

Eximbanknak és az MFB-nek a Kasomeno–Mwenda projekthez kapcsolódó kötvények

összegét, az összes kamattal együtt. Mint írták: „Tavaly november óta a vállalat már több, mint 10 milliárd forint kamatot fizetett az állami tulajdonú bankoknak... A kölcsön visszafizetésével lezárult a projekt közvetett állami finanszírozása, és megszűnt az ahhoz kapcsolódó állami kezesség is. Ez azt jelenti, hogy a projekthez kapcsolódóan a magyar államot és így az adófizetőket a jövőben nem terheli semmilyen pénzügyi kockázat.”

Az építkezés halad tovább. Fotó: Duna Aszfalt

A Duna Aszfalt azt is közölte, hogy a kötvények visszaváltása nem érinti a beruházás megvalósítását, a GED Africa projekt jelenleg 40 százalékos készültségen áll és „stabil pénzügyi háttérrel, a tervek szerint halad tovább.”

A 444 már 2018-ban írt arról, hogy a magyar állami beruházásokon megerősödött Duna Aszfalt Afrikában terjeszkedik. Ennek volt a része, hogy Szíjj László cége 2025 novemberében 400 millió dollár névértékű kötvényt bocsátott ki. A pénzből a Kasomeno–Mwenda-projektet finanszírozzák, ebben a Zambia és a Kongói Demokratikus Köztársaság közötti 184 kilométernyi út, egy határhíd, két határállomás és útdíjszedő infrastruktúra épül. A projektet a G7 cikke szedte darabjaira.