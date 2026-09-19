A gyermekvédelmi rendszerváltás felé: szakértők a kormányzati jelentésről

Gyurkó Szilvia, a Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkára grafikonokat mutogat Magyar Péter mellett Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Pénteken hosszú cikkben mutattuk be a gyermekvédelmi államtitkárság „diagnózisát” a gyermekvédelmi rendszerek állapotáról, amelyet Magyar Péter szerint mindenkinek el kellene olvasnia. Írtunk arról, milyen heves vitákat kavart ez a parlamentben, és milyen törvényjavaslatnak ágyazott meg.

Most olyan gyermekvédelmi szakembereket kérdeztünk róla, akik maguk is dolgoztak már átfogó állapotfelméréseken korábban.

Ez a pénz nem elég

Iszonyú nagy várakozás van régóta az ágazat dolgozóiban, hogy a kormány érdemben foglalkozzon a gyermekvédelem problémáival – mondja Kuslits Gábor. A fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok (Tegyesz) korábbi vezetője még 2021-ben a munkatársaival, kvázi önszorgalomból, készített egy lesújtó helyzetjelentést a gyermekvédelem helyzetéről, amelyet a kampányban a Tisza tett közzé.

Azt mondja most, hogy ez a kormányzati diagnózis az eddigi legjobb minőségű írás a gyermekvédelem egészéről, ami a nagy nyilvánosság elé kerül, de a szakmának nagy újdonságot nem jelent.

Az a fontos inkább, hogy az állam vezetői a saját értékeiket, vízióikat a gyermekvédelemről széles körben kommunikálják.

Kuslits Gábor Fotó: Youtube/Szabad Európa

A szakember szerint alapvető érdeke mindenkinek, hogy az állampolgárok megértsék: a gyermekvédelem össztársadalmi kérdés. Tudniuk kell, hogy a nevelésbe vett gyerekekkel mi történik, hogy a helyzetük megismerése után „irgalommal forduljanak feléjük”. A kormányzati jelentésnek részben ez a célja, de a 220 oldalas szöveg Kuslits szerint a széles közönségnek értelmezhetetlen. Szerinte

azt kellene megérteni, hogy minden egyes felnőttnek van köze a gyerekvédelemhez, és mindenki hatással van a gyerekekre: nem csak a szülők és a tanárok, a többi szülő a játszótéren és az iskolában, hanem azok is, akik a buszon vagy a boltban hozzájuk szólnak.

A diagnózis most megjelent első részét kísérő 9,5 milliárdos pénzinjekció Kuslits szerint gyakorlatilag semmi, akkora a hiány. (Magyar Péter régóta hangsúlyozza, hogy a gyermekvédelmi költségvetés felülről nyitott - a szerk.) A dízeleseknek juttatott havi 5 ezer forintot hozza fel, amely nem nagy segítség az egyes autósoknak, viszont kétszer annyit költ most rá a kormány a vésztartalékból, mint az évek óta fennálló gyermekvédelmi vészhelyzetre. De a sokkal több pénz sem elég önmagában: a rendszert Kuslits egy olyan hajóhoz hasonlítja, amelybe szivárog a víz, és hiába tapasztja be a legénység az egyik lyukat, süllyed az egész tovább. A megoldást a decentralizációban látja (erről Gyurkó Szilvia államtitkár is beszélt), méghozzá úgy, hogy a fenntarthatatlan állami rendszerből minél több ellátást helyi szinten oldjanak meg.

„Közelebb kell vinni a szolgáltatásokat a gyerekek lakóhelyéhez és a települési önkormányzathoz, ezek kompetenciáját és ellátási hajlandóságát kell emelni.”

A gyerekek értik

Öröm és megkönnyebbülés, hogy a kormány elismeri a problémákat, és próbálja megoldani azokat. Miközben borzasztó stressz mindenkinek, hogy ha ekkora a baj, akkor azt nagyon gyorsan kellene orvosolni - mondja Ivány Borbála, a Helsinki Bizottság ügyvédje. Ő is tagja volt a Falakon Túl civil munkacsoportnak, amely a választások előtt adta közre a zárt intézményi gyermekbántalmazások megelőzését szolgáló javaslatcsomagját. Az egész szakmát összefogó Gyermekjogi Civil Koalíció egyik vezetőjeként azt tapasztalja, hogy az oktatási és a szociális minisztérium abszolút partnerként tekint a civil szakértőkre. Mint megjegyzi, az igazságügyi és a belügyminisztériumban ez még nincs így.

Nagyon fontosnak tartja, hogy végre vannak adatok, amelyekkel dolgozhatnak, például a saját szakterületén kisebbfajta áttörést jelent, hogy hat év kihagyás után megjelent a Börtönstatisztikai Szemle. Ebből például az is kiderült, mennyire felülreprezentáltak a gyermekvédelemben nevelkedettek a büntetés-végrehajtásban. Ha ezt összevetjük a Gyermekvédelmi Diagnózis megállapításaival, akkor

több ezer olyan embert látunk, aki egész gyerekkorát családon kívül, intézményekben tölti, közülük sokan lesznek fogvatartottak, és aztán sokaknak a gyereke is bekerül a gyermekvédelmi rendszerbe, amely így újratermeli a kiszolgáltatottságot, és túlterheli saját magát. „Nagyon nehéz kilépni ebből a körforgásból.”

A jelentést olvasva ismerősek voltak neki a leírt helyzetek, de Iványt így is megérintette, mennyire magukra vannak hagyva a szakemberek a terepen, és hogy csak az működik, amit ők amolyan helyi, „házilagos” módszerrel megoldanak. Azt viszont kellemes meglepetésként említi, hogy a gyerekrészvétel során interjúztatott fiatalok mennyire pontosan látják a rendszert. Azt is értik például, hogy a külső monitoring nem fölösleges csuklóztatás, hanem az ő érdeküket szolgálja.

Nyelvet adni

Szlankó Viola gyermekjogi szakértő, az UNICEF Magyarország gyermekjogi igazgatója szerint a civilek, az ombudsman, az újságírók és a terepen dolgozó szakemberek évek hosszú évek óta beszélnek

a férőhelyhiányról;

a szakemberhiányról;

a kórházban rekedt csecsemőkről;

az intézmények rossz állapotáról;

a gyermekek elhanyagolásáról és bántalmazásáról;

a megelőzés és a családmegtartó szolgáltatások hiányáról;

valamint arról, hogy a rendszer sok esetben maga is további sérüléseket okoz azoknak a gyerekeknek, akiket védenie kellene.

Szlankó Viola, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatója

Az igazi újdonság szerinte az, hogy most maga az állam mondja ki:

a gyermekvédelmi rendszer a „strukturális összeomlás határára” került, ez már hivatalos állami diagnózis.

A politikai keretezés az eddig főként szakmai körökben keringő tudást átemelte az országos nyilvánosságba. Amikor a rég ismert problémákat a miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár együtt, sajtótájékoztatón ismerteti, majd az azt követő interjúkban, parlamenti felszólalásokban és további bejelentésekben továbbviszi, a gyermekvédelem általános állapota hirtelen országos közüggyé válik.

Szlankó szerint azt lehet remélni, hogy a közvélemény számára összeáll a kép, hogy nem egyedi esetekről van szó: a férőhely- és szakemberhiány, a várólisták, a bántalmazások és az elhanyagolás nem egymástól független jelenségek, hanem ugyanannak a strukturális válságnak a tünetei. A szakember találó észrevétele, hogy ez a diagnózis „nyelvet ad” a társadalomnak:

a „strukturális összeomlás”, a „bedugult rendszer” vagy az „ellátási sivatag” olyan fogalmi keret, amelyben az emberek el tudják helyezni az egyes történeteket.

A rendszer dolgozói felhatalmazást kaptak a megszólalásra, hiszen ha maga az állam mondja ki, hogy rendszerszintű baj van, akkor egy intézményvezető vagy gyermekvédelmi szakember jelzése kevésbé minősíthető egyéni panaszkodásnak vagy lejáratásnak.

Innen indulunk

Azoknak a gyerekeknek a száma, akiket ki kellene emelni a családból, de nincs hova Fotó: Gyermekvédelmi Diagnózis

Egy államtitkárság által készített hivatalos diagnózisra már lehet törvényjavaslatot, költségvetési igényt, férőhelyfejlesztést, bérrendezést, intézményi átalakítást, valamint hosszabb távú stratégiát építeni Szlankó szerint. Ez a folyamat már el is indult: a 9,5 milliárd forintos kríziscsomag éppen a diagnózisban feltárt legsürgetőbb problémák kezelését célozza.

Egyúttal a jelentés létrehozott egy viszonyítási pontot, amihez később hozzá lehet mérni, csökkent-e az elhelyezésre váró gyermekek száma, rövidült-e a kórházi bennmaradás; megnyíltak-e a bezárt férőhelyek; lett-e több szakember; javultak-e a munkakörülmények; és valóban jobb, biztonságosabb ellátást kapnak-e a gyerekek.

Ha a változásokat rendszeresen mérik, és az eredményeket nyilvánosságra is hozzák, akkor ez az értelmes szakmai párbeszéd és a politikai számonkérés eszköze lehet. Szlankó szerint a diagnózissal már elkezdődött a gyermekjogi fordulat. A valódi változást pedig az jelzi majd, ha egy-két-három év múlva, a következő nyilvános jelentésben már nem ugyanazokat a számokat és problémákat olvassuk.