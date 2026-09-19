Schilling Árpád, Berettyán Nándor és Pozsgai Zsolt is pályázott az Új Színház igazgatói posztjára

Több budapesti színház élére is új vezetés fog kerülni a közeljövőben. Néhány napja írtunk arról, hogy a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium a pályázók neveit nem hozta nyilvánosságra, közleményükből lényegében csak annyit lehetett megtudni, hogy:
„A Madách Színház igazgatói posztjára hét, az Újszínház igazgatói posztjára pedig 16 pályázat érkezett.”
A kormányváltás óta ez lenne az egyik első lehetőség, hogy megtudjuk, az új kormányzat hogyan viszonyul a magyar kultúra olyan hétköznapi, de fontos aktusaihoz, mint egy állami finanszírozású színház igazgatójának kiválasztása.
Ha a minisztérium egyelőre nem is teszi közzé az igazgatójelöltek neveit, az Örkény Színház és a Partizán közös szakmai napot szervez szeptember 25-ére, ahol bemutatkoznak azok a jelöltek, akik szeretnének. Eddig az alábbi jelöltek jelezték részvételi szándékukat (ezzel nyilvánosságra került az is, hogy ők bizony színházigazgatók szeretnének lenni:
Új Színház/Újszínház:
Madách Színház:
Trafó:
Meghökkentően sokan pályáztak a Madách és az Újszínház vezetésére. De az erről szóló minisztériumi közlemény kizárólag arról szól, hogy mit és miért NEM árulnak el az egész bulit finanszírozó állampolgároknak.
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