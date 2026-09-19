Schilling Árpád, Berettyán Nándor és Pozsgai Zsolt is pályázott az Új Színház igazgatói posztjára

KULTÚRA

Több budapesti színház élére is új vezetés fog kerülni a közeljövőben. Néhány napja írtunk arról, hogy a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium a pályázók neveit nem hozta nyilvánosságra, közleményükből lényegében csak annyit lehetett megtudni, hogy:

„A Madách Színház igazgatói posztjára hét, az Újszínház igazgatói posztjára pedig 16 pályázat érkezett.”

A kormányváltás óta ez lenne az egyik első lehetőség, hogy megtudjuk, az új kormányzat hogyan viszonyul a magyar kultúra olyan hétköznapi, de fontos aktusaihoz, mint egy állami finanszírozású színház igazgatójának kiválasztása.

Ha a minisztérium egyelőre nem is teszi közzé az igazgatójelöltek neveit, az Örkény Színház és a Partizán közös szakmai napot szervez szeptember 25-ére, ahol bemutatkoznak azok a jelöltek, akik szeretnének. Eddig az alábbi jelöltek jelezték részvételi szándékukat (ezzel nyilvánosságra került az is, hogy ők bizony színházigazgatók szeretnének lenni:

Új Színház/Újszínház:

  • Berettyán Nándor (színész, ő játszotta például Petőfit Rákay Philip filmjében)
  • Pozsgai Zsolt (drámaíró, az Újszínház korábbi művészeti vezetője)
  • Schilling Árpád (rendező, a Krétakör alapítója)

Madách Színház:

  • Lőrinczy György (az Operettszínház egykori főigazgatója)
  • Gémes Antos (színész, a Pesti Magyar Színház társulatának tagja)

Trafó:

  • Boronkay Soma (dramaturg, író és fordító)
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