Schilling Árpád, Berettyán Nándor és Pozsgai Zsolt is pályázott az Új Színház igazgatói posztjára

Több budapesti színház élére is új vezetés fog kerülni a közeljövőben. Néhány napja írtunk arról, hogy a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium a pályázók neveit nem hozta nyilvánosságra, közleményükből lényegében csak annyit lehetett megtudni, hogy:

„A Madách Színház igazgatói posztjára hét, az Újszínház igazgatói posztjára pedig 16 pályázat érkezett.”

A kormányváltás óta ez lenne az egyik első lehetőség, hogy megtudjuk, az új kormányzat hogyan viszonyul a magyar kultúra olyan hétköznapi, de fontos aktusaihoz, mint egy állami finanszírozású színház igazgatójának kiválasztása.

Ha a minisztérium egyelőre nem is teszi közzé az igazgatójelöltek neveit, az Örkény Színház és a Partizán közös szakmai napot szervez szeptember 25-ére, ahol bemutatkoznak azok a jelöltek, akik szeretnének. Eddig az alábbi jelöltek jelezték részvételi szándékukat (ezzel nyilvánosságra került az is, hogy ők bizony színházigazgatók szeretnének lenni:

Új Színház/Újszínház:

Berettyán Nándor (színész, ő játszotta például Petőfit Rákay Philip filmjében)

Pozsgai Zsolt (drámaíró, az Újszínház korábbi művészeti vezetője)

Schilling Árpád (rendező, a Krétakör alapítója)

Madách Színház:

Lőrinczy György (az Operettszínház egykori főigazgatója)

Gémes Antos (színész, a Pesti Magyar Színház társulatának tagja)

Trafó: