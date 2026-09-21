Kanada egyre közelebb: Macron és Carney szorosabb francia–kanadai kapcsolatokat hirdetett

Mark Carney kanadai miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök szorosabb együttműködést ígértek a Guardian beszámolója szerint

a növekvő geopolitikai feszültségek,

az éghajlatváltozás

és a demokratikus értékek eróziójának kezelése érdekében.

Mindezt aközben tették meg, hogy a kanadai atlanti-óceáni partoktól nem messze fekvő francia területen, Saint-Pierre és Miquelonban találkoztak, nem sokkal azután, hogy már Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is arról beszélt; az Európai Unió társult tagja lehet Kanada. Mindez Donald Trump amerikai elnök szerint természetesen nevetséges ötlet, és „komoly vámokkal”, illetve a kereskedelem visszafogásával fenyegette meg az Európai Uniót.

Fotó: LUDOVIC MARIN/AFP

„Társadalmainkat új viharok rázzák meg: a klímaváltozás okozta felfordulások, a demokratikus normák eróziója és szuverenitásunkat fenyegető új veszélyek” – mondta Mark Carney a francia elnök mellett állva, majd hozzátette: „Eljött az ideje, hogy megerősítsük kapcsolatainkat.” Macron ehhez annyit fűzött hozzá, hogy megállapodtak abban, hogy szorosabb kapcsolatokat alakítanak ki az űrkutatástól az éghajlatváltozáson át, az energetikáig terjedő ágazatokban.

„Mindketten hiszünk a demokráciában, a jogállamiságban, a nemzetközi jog tiszteletben tartásában, a szabad és tisztességes kereskedelem tiszteletben tartásában, a döntéseink alapjául szolgáló tudományban, valamint a stratégiai autonómiában, amelyet védelmezünk” – mondta Macron.

Diplomaták szerint Macron látogatásának szimbolikus jelentősége volt Trump posztja után, az amerikai elnök ugyanis egy olyan képet tett közzé, amin egy hatalmas amerikai zászló borította nemcsak az Egyesült Államokat, de Kanadát, Grönlandot, Izlandot, Mexikót, Közép-Amerikát és a Karib-szigeteket, a térképen pedig szerepelt Saint-Pierre és Miquelon, valamint a francia karibi területek is.