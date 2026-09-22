Az NKA korábbi kritikusait kurátorrá nevezte ki Tarr Zoltán, de megtartott NER-konform figurákat is

„A kulturális kormányzat eltökélt abban, hogy szakítson az »eddig ti voltatok, most mi jövünk« logikájával” – mondta nemrég Nagy Ervin kulturális államtitkár, és ez a kultúrharcot elutasító, az előző rendszerben is jól fekvő szakembereket befogadó logika az új NKA-kurátorok kinevezésében is tetten érhető.
Tarr Zoltán kedden azt közölte, hogy felmentette a korábbi kulturális miniszterek által kinevezett állandó kurátorokat, és a helyükre újakat nevezett ki, akiknek „kiemelkedő szakmai tudása és tapasztalata biztos alapot ad az NKA kollégiumai munkájának megújításához. Célunk az NKA szakmai tekintélyének erősítése és az intézménybe vetett közbizalom helyreállítása.”
A mostanában leginkább a bűnügyi hírekben szereplő Nemzeti Kulturális Alap állami pénzt oszt szét pályázati rendszerben, a szakemberekből álló kollégiumok döntése alapján. A legtöbb kollégium úgy nézett ki az Orbán-kormányok alatt, hogy a kurátorok kb. harmadát delegálta
De még a szakmai szervezetekben is túlsúlyban voltak azok, amelyek legalább is nem voltak kritikusak a központi kultúrpolitikával szemben. Ez nem azt jelentette, hogy ne lettek volna hozzáértők a döntéshozók között, de azt igen, hogy az olykor erősen, olykor finomabban kutúrharcos kormány akarata akadálytalanul érvényesülni tudott.
Erre egy jellemző példát írtunk meg két évvel ezelőtt: ekkor az NKA színházi kollégiuma a függetleneknek megítélt, eleve alacsony összegeket végül nem tudta kiosztani, mert Hankó Balázs miniszter ezt személyesen akadályozta meg. A botrányos döntés után felállt a kuratóriumból az MMA delegáltja, Ráckevei Anna és a függetleneket képviselő Rihay-Kovács Zita.
Ehhez képest Tarr Zoltán kedden közzétett döntése szerint az NKA Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának új vezetője
Az NKA-t vezető, a kollégiumok munkáját koordináló Bizottság tagjai közé a szakmai szervezetek javaslatára Márta Istvánt, a Magyar Fesztivál Szövetség örökös tiszteletbeli elnökét, a Művészetek Völgye alapítóját nevezték ki még múlt héten. Ennek a Bizottságnak az összetételén is látszik, hogy
a kormány nem akar látványos tisztogatást.
Bár kineveztek három új tagot miniszteri hatáskörben (Mácsai Pál színész, Ott Anna kommunikációs szakember, Sasvári Edit művészettörténész), de megtartották a korábbi szervezeti és MMA-s jelölteket. (Utóbbit, az MMA látványos túlsúlyának fenntartását sok szakmai kritika éri.)
A pályázatokról döntő kollégiumi tagokat sem cserélték le egységesen, csak a minisztérium küldötteit, de még közülük is megtartottak többeket.
Így az Előadó-művészetek Kollégiuma 12 tagjának is csak harmadát nevezte ki most az új vezetés, de az elnök az a Rozgonyi-Kulcsár Viktória lett, aki a Vidnyánszky Attila által uralt, velük szemben ellenséges színházpolitika idején alapította meg a függetlenek legfőbb bázisát, a Jurányi Házat. Erőteljesen bírálta az NKA korábbi gyakorlatát, de miközben sokan már elvi okokból sem indultak az NKA-s pályázatokon, a mindenkivel párbeszédkész Rozgonyi-Kulcsár folyamatosan pályázott mindenhová, bár egyre kevesebb eredménnyel.
Az is beszédes, ami a Vizuális Művészetek Kollégiumában történt. A miniszteri delegáltak közül folytathatja munkáját Kőrösi Orsolya, aki még az első Orbán-kormányban volt helyettes államtitkár, majd a második Orbán-kormány alatt sikerült kilobbiznia a miniszterelnöknél a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központot, amelyet azóta is vezet. A másik miniszteri delegált ebben a kollégiumban viszont pont egy olyan képzőművész, Nemes Csaba, aki annak idején hangosan tiltakozott a Capa Központ létrehozásának körülményei, illetve számos más politikai döntés ellen.
Az új kurátorok jelentős része amúgy nem hogy párt-, de még kultúrpolitikával sem foglalatoskodott soha, viszont elismert szakember. A névsort itt, a kollégiumok összetételét emitt lehet megszemlélni.
És a másik vádlott is.
Bödőcs Tibor-, Pintér Béla- és Grecsó Krisztián-poszterekkel a homlokzatán megnyitott az „újratöltött” Átrium, amely a független kultúra budai bázisa lehet. De hogyan lesznek fenntarthatók az igényes előadások, ha nincs vagy alig van bennük közpénz?
A független színházak szinte semmi pénzt nem kaptak a kormánytól, egyesek szerint a kivéreztetésük zajlik. A legtöbben nagyon kevés pénzből működnek, sokan a megszűnés szélére kerültek. Az Ördögkatlan fesztiválon beszélgettünk az alkotókkal.
A szakmában sokan felemásnak tekintik a kuratóriumi változtatásokat, Cserhalmi is emiatt emelt szót. A kultúráért felelős államtitkár szerint előszobázásban szocializálódott a szakma, de ennek most vége lesz.
Az NKA annyi pénzt osztott szét az összes független társulat között, amennyit az MTVA sminkelésre és fodrászra költ. Miután a szakmai kurátorok döntöttek a támogatásokról, a miniszternek gondja volt rá, hogy a neki nem tetsző társulatok még fillérekhez se jussanak.