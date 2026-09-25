Bill Gates szerint egymilliárd ember halálát is okozhatja az AI

„Az AI biztosan elég erős ahhoz, hogy olyan eseményeket okozzon, amik egymilliárd ember halálához vezetnek”

– alapozta meg Bill Gates a felhőtlen hangulatot az NBC-nek adott interjújában. A Microsoft-alapító milliárdos arról is beszélt: „mMég soha nem volt olyan erős fegyver, ami felért volna azzal, ahogy rossz szándékú emberek használják a legújabb AI-eszközöket.”

A teljes interjút az amerikai hírcsatorna csak vasárnap teszi közzé, ám előre megosztottak belőle néhány részletet. Ezekben Gates többek között arról beszélt, hogy muszáj törvénnyel korlátozni az AI-fejlesztéseket: ez nem lassítaná le drámaian a fejlődést, de segíthet elérni, hogy biztonságos mederben haladjon.

Szeptemberben az amerikai techipar több rangos képviselője is szokatlanul éles hangon figyelmeztetett az AI veszélyeire. Az Anthrophic kutatói azt állították, a mesterséges intelligencia egy évtizeden belül kipusztíthatja az emberiséget, a cég vezetőjének esszéjét pedig Sam Altman és Elon Musk is egyetértéssel fogadta. Korábban Horváth Bence a 444-en nagyobb cikkben próbálta megfejteni, hogy őszinte félelem vagy cinikus trükközés állhat a háttérben.

Közben hazánkban is egyre többen aggódnak az AI miatt: a PEW kutatása szerint a magyarok fele gondolja úgy, hogy a mesterséges intelligencia miatt állások szűnhetnek meg.