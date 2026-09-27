Hann Endre gyorsan reagált Mráz Ágoston interjújára, szerinte a nézőpontos nyilvánosan elismerte, hogy hazudott a kampányban

Mint megírtuk, hosszú hallgatás és a választási eredmény csúfos benézése miatt elkezdett önvizsgálat után bocsánatkérő interjút adott a Magyar Nemzetnek Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője. Ebben egyebek között arról beszélt, hogy ők márciusban még azt mérték, hogy a Fidesz nyer majd, de aztán az utolsó pillanatban fordult át a közhangulat a Tisza oldalára. Arról nem beszélt, hogy a nem fideszes közvéleménykutatók már jó ideje tartós Tisza-fölényt mérték, és éppen Mráz volt az, aki ezek a kutatásokat fölényesen leszólta.

Mráz és a Mediant vezető Hann Endre akkor, március 26-án valóban leült egy asztalhoz. Ekkor a helyzet az volt, hogy a Medián február végén közölt egy olyan kutatást, melyben minden addiginál nagyobb, 20 százalékos Tisza-előnyt mértek a Fideszhez képest. Erre rögtön ugrott a kormányzati médiagépezet, melynek csúcsát (vagy inkább mélypontját) a megafonos Deák Dániel posztja jelentette. Ő megszerzett néhány táblázatot, melyek a mediános felmérés nyers adatfelvételi számait tartalmazták. Deák ezek alapján egyszerű hamisítással vádolta a Mediánt, még Orbán Viktor is gúnyolódott Hann Endrén.

A márciusi Mráz-Hann beszélgetés előtt a Medián azt jelezte, hogy a választani tudó biztos szavazók között 58 százalékon áll a Tisza, 35 százalékon a Fidesz, ami 23 pontos ellenzéki előnyt jelent. A Mi Hazánk a maga 4 százalékával nem jutna be a parlamentbe. A Medián után egy nappal jelentek meg a kormányközeli a Nézőpont legfrissebb számai. Ők egyenesen azt a címet adták kutatásuknak, hogy „a Nézőpont realistább a Mediánnál”, és részletesen össze is hasonlítják számaikat. Náluk a választani tudó biztos szavazók között hat százalékkal a Fidesz vezet: 46 százalék Fidesz, 40 százalék Tisza, 8 százalék Mi Hazánk a Nézőpontnál, ők tehát hárompárti parlamentre számítanak.

A vitában Hann azt mondta, hogy Mráznak nagy szerepe van abban, hogy romlott a közvéleménykutatók hitele. „Mráz az első, aki közvélemény-kutatóból propagandista lett”, és ezt nem is titkolja, részt vesz fideszes eseményeken. Hann szerint Mráz etikai vétséget is elkövetett, mikor „beállt az undorító kampányba”, amit Deák Dániel indított a Mediántól kikerült adatokkal. Ennek a kampánynak kimondott célja volt az ő és a Medián tönkretétele, Mráz pedig nem tett ellene semmit. A Nézőpont vezetője a vitában azzal állt elő, hogy a Medián szakmai módszerei rosszabbak az övékénél.

Mráz a mostani, Magyar Nemzetnek adott interjújában arról beszélt, hogy ők a Békemenet után, március 19-én publikálták az utolsó országos kutatásukat, abban még hat százalékpontos listás Fidesz-előnyt becsültek, aztán jött a radikális fordulat. „Ugyanezen a bázison röviddel ezt követően már reális esélye volt a kormányváltásnak. Ez nagyon jelentős billenés. Láttunk tehát az utolsó publikációnál rosszabb számokat is, de őszintén szólva magunk is kételkedtünk bennük.”

Igen, azt mondta, hogy a saját számaiknak sem hittek, ami Tisza-győzelmet vetített előre. Ezt részletesebben is kifejtette, hozzátéve, hogy nem is nagyon merték volna nyilvánosságra hozni azokat:

„ Elnézést kérek mindazoktól, akik úgy érzik, félrevezettük őket. Ugyanakkor be kell vallanom, hogy a helyzet még ennél is rosszabb: az utolsó napokban nem hittünk a saját adatainknak sem.

Ráadásul elképesztő elvárások voltak a kutatásokkal szemben, és ennek lehet, hogy foglyaivá váltunk. Ha két héttel a választás előtt kihoztunk volna egy olyan kutatást, amelyben a Tisza vezet, lehet, hogy ma a balliberális oldalon hősöknek számítanánk, de akkor azok a jobboldaliak, akik most jogosan felháborodottak, nagyon mérgesek lettek volna ránk, és kételkedtek volna az eredményben. Amikor azt közöltük, hogy csak 44 biztos és 22 esélyes körzetet látunk a Fidesznek, akkor is kaptunk hideget-meleget az akkori kormánypárthoz kötődő szereplőktől, amiért nem adtunk esélyt az ő személyes győzelmüknek. Volt a jobboldalon egy várakozás a kedvező eredmények iránt. Mi pedig azt gondoltuk, hogy amit az utolsó időszakban látunk, talán nem tükrözi a valóságot.”

Itt is érdemes visszamenni az időben. Ha Mráz valóban látott olyan adatokat, amelyek a Fidesz-bukását jelezték, arról egy hangot nem szólt nyilvánosan, sőt.

Ezt az egészet nem hagyta szó nélkül most Hann Endre, és rövid megjegyezést tett ki a Facebookra: