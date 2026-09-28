Tajvani rémálom kimaxolva: Trump megkérdezte Hszi Csin-Pingtől, vennének-e amerikai fegyvereket

Donald Trump felajánlotta, hogy fegyvereket ad el Kínának, amikor a múlt héten vendégül látta Hszi Csin-pinget – közölte vasárnap az Egyesült Államok kínai nagykövete.vDavid Perdue a Fox Newsnak azt mondta:

„Trump elnök folyamatosan azt hangoztatja, hogy az Egyesült Államok a világ más országainak is ad el fegyvereket. Egy alkalommal konkrétan meg is kérdezte Hszi elnököt, hogy szeretne-e vásárolni belőlük.”

A sokakat meglepő kijelentés egyébként egy, az Egyesült Államok Tajvan-politikájáról szóló interjúban hangzott el. Tajvan ugyanis hónapok óta várja, hogy Trump jóváhagyjon az új, 14 milliárd dollár értékű fegyvercsomagot, amelyről korábban állapodtak meg.

Nem ez az első alkalom, hogy Trump Tajvan védelme iránti elkötelezettségét megkérdőjelezték. Amikor májusban Pekingben találkozott Hszivel, Trump közölte, hogy egyelőre függőben tartja a 14 milliárd dolláros tajvani fegyvereladási csomagot, amelyet „nagyon jó tárgyalási alkupozíciónak” nevezett a Kínával folytatott egyeztetéseken, de ezzel valójában Pekingnek kínált fel beleszólást abba, hogy az Egyesült Államok támogatja-e Tajvant.

Peking többször is kijelentette, hogy határozottan ellenzi Washington fegyvereladásait Tajvannak, amelyet Kína a saját, elszakadt tartományának tekint, noha soha nem gyakorolt felette fennhatóságot, de nem mondott le arról, hogy erővel szerezze meg az ellenőrzést a sziget felett. Perdue interjúja után a Fehér Ház sietett leszögezni, hogy az Egyesült Államok nem tervezi fegyverek eladását Kínának, a külügyminisztérium pedig kijelentette, hogy az amerikai törvények tiltják a fegyvereladást Kínának, és nincs semmilyen ajánlat vagy terv arra vonatkozóan, hogy fegyvereket adjanak el Kínának.

Az interjú előtt Csen Ming-csi tajvani külügyminiszter-helyettes a Kína jelentette súlyos katonai fenyegetésről beszélt, valamint arról, hogy ebben a helyzetben az Egyesült Államok teljes mértékben tisztában van Tajvan védelmi szükségleteivel.

Perdue pénteken a CNBC-nek egyébként maga is azt mondta, hogy Trump Tajvannal kapcsolatos politikájában, így a fegyvereladásokat illetően sem történt változás.

A Trump-Hszi találkozóról előzetes, képbe hozós cikket itt, utólagos összefoglalót pedig itt írtunk. (via Guardian)