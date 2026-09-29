Még tart a petróleum átfejtése a Rákos vasútállomáson

Hétfőn délután súlyos baleset történt a Rákos vasútállomáson, amikor egy veszélyes anyagot szállító tehervonat három kocsija kisiklott és az oldalára dőlt. Mint kiderült, az egyik kocsiból petróleum szivárgott, a szivárgást a fővárosi hivatásos tűzoltók rövid idő alatt megszüntették. Azonban, ahogy a HVG is írja kedd reggeli cikkében, a katasztrófavédelem közlése szerint a petróleum átfejtése még mindig tart, a Mávinform tájékoztatása szerint pedig továbbra is korlátozásokra kell számítani a vasúti forgalomban.

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Az S80-as vonatok nem közlekednek, helyettük az egri Agria és a gyöngyösi Mátra InterRégiók Budapest–Gödöllő között minden állomáson és megállóhelyen megállnak. Budapest (Örs vezér tere) és Pécel között a BKK 169E járatát is javasolják, amelyen a vonatjegyek is érvényesek, Rákosmente térségéből a BKK 97E járatán és a 2-es metrón (a Keleti pályaudvar és az Örs vezér tere között) is elfogadják a vonatjegyeket.

A gödöllői utasoknak a H8-as HÉV-et is ajánlják, napközben is hosszabb szerelvényekkel közlekedik. A G60-as, Z60-as vonatok a teljes útvonalukon közlekednek, Sülysáp–Budapest között minden állomáson és megállóhelyen megállnak, de 20-30 perces késésekre lehet számítani. A miskolci és a debreceni fővonalon a feláras vonatokat helyjegy nélkül is igénybe lehet venni.