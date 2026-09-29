Rendkívüli közgyűlést hívott össze október végére a NER-rel összenőtt 4iG, új vezetőket is választanak

gazdaság

Október 30-án rendkívüli közgyűlést tart a 4iG – jelentette be a Jászai Gellért érdekeltségébe tartozó informatikai cég a tőzsde honlapján (pdf). A közgyűlési meghívó szerint 6 napirendi ponttal foglalkoznak a tulajdonosok: döntenek új fb-tagról, vezető tisztségviselő vagy tisztségviselők jogviszonyának megszűnésével kapcsolatos intézkedésekről, illetve új vezető vagy vezetők megválasztásáról, díjazásának megállapításáról és a megbízatás időtartamáról. Napirenden lesz emellett az fb ügyrendjének módosítása és véleménynyilvánító szavazást tartanak a cég idei javadalmazási politikájának módosításáról.

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Az egyes napirendek részletes írásos előterjesztései és a határozati javaslatok október 9-től lesznek elérhetők a 4iG Nyrt. és a tőzsde honlapján. Így akkor lehet tudni, ki vagy kik távozik, távoznak az fb-ből és a vezetőségből, és ki(k) kerülhetnek a helyükre. A közgyűlés délelőtt 10-kor kezdődik, ha nem lesz határozatképes, 11-től megismételt közgyűlés követi.

Az exminiszterelnök lányával, Orbán Sárával közösen magánrepülőző Jászai Gellért érdekeltségébe tartozó 4iG – a részvényei 52,76 százaléka van a Jászai-kötődésűnek elkönyvelt iG COM Magántőkealap, illetve két Jászai-cég tulajdonában – szorosan kötődött az áprilisban megbukott Orbán-rendszerhez, a NER egyik, részben állami pénzekből hatalmasra duzzasztott vállalata lett (amelyhez máig folynak a milliárdok a NER-es zárvány, Varga Mihály vezette jegybanktól).

A céggel kötött állami szerződések átvilágítását augusztus közepén jelentette be a kormány, a 4iG erre közölte, hogy áll a vizsgálat elé. A tőzsdei tulajdonosok kevésbé tűntek magabiztosnak, mint a menedzsment: az augusztus elején még 2000 forint körüli részvényárfolyam már 1600 forint alatt van. Igaz, a zuhanás nem most kezdődött, hanem már tavasszal, a tavaly decemberben még 4400 forint körüli részvényár a választásra már 2600 forint alá került, majd a választás másnapján közel 20 százalékos mínuszban, 2000 forint alatt is járt.

gazdaság Varga Mihály orbán sára ner részvényárfolyam jegybank Jászai-kötődésű jászai gellért iG COM Magántőkealap 4iG
Kapcsolódó cikkek

Áll a vizsgálat elé a 4iG, és mintha arra célozna, hogy a cég képes úgy is működni, hogy nem tömik folyamatosan közpénzszázmilliárdokkal

Nem leplezik, hogy boltolnának a Tiszával.

Szily László
gazdaság

Átvilágítják a 4iG és az állam kapcsolatát

A cég a NER-ben állammá vált az államban.

Kaufmann Balázs
belföld

Hatalmas zuhanással kezdték a tőzsdei NER-cégek a napot, történelmi csúcson az OTP és a Mol árfolyama

A Mészáros Lőrinc-féle Opus 27 százalékos mínuszban nyitott, a 4iG árfolyama 19 százalékot zuhant. A nagy piaci szereplők mind erősödnek, az OTP 4%-os pluszban.

Haász János
gazdaság

Magángéppel jöttek haza Orbán Sáráék Jászai Gellért családjával a Maldív-szigetekről

A miniszterelnök középső lánya Orbán Viktor unokáit is elvitte az útra. Ferihegyen fotóztuk le a 4iG-vezér társaságában hazatérő Orbán Sáráékat.

Németh Dániel
életmód

6 milliárd Jászai Gellértnek, több mint 2 milliárd egy Balásy-cégnek – dőlt a pénz a Varga Mihály vezette MNB-től a NER-es oligarchákhoz

A nemzeti bank kiadta a 2025. január 1. óta kötött szerződései listáját. A Somlai Bálint-féle Raw, Paár Attila vendéglátós cége, a korábban Rogánékkal szerződő Mediaradar is a listán van. Matolcsy az egyik utolsó szerződését egy olyan céggel kötötte, melynek egy fejlesztése ügyében az Európai Csalás Elleni Hivatal indított vizsgálatot.

Haász János
belföld