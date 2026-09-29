Rendkívüli közgyűlést hívott össze október végére a NER-rel összenőtt 4iG, új vezetőket is választanak

Október 30-án rendkívüli közgyűlést tart a 4iG – jelentette be a Jászai Gellért érdekeltségébe tartozó informatikai cég a tőzsde honlapján (pdf). A közgyűlési meghívó szerint 6 napirendi ponttal foglalkoznak a tulajdonosok: döntenek új fb-tagról, vezető tisztségviselő vagy tisztségviselők jogviszonyának megszűnésével kapcsolatos intézkedésekről, illetve új vezető vagy vezetők megválasztásáról, díjazásának megállapításáról és a megbízatás időtartamáról. Napirenden lesz emellett az fb ügyrendjének módosítása és véleménynyilvánító szavazást tartanak a cég idei javadalmazási politikájának módosításáról.
Az egyes napirendek részletes írásos előterjesztései és a határozati javaslatok október 9-től lesznek elérhetők a 4iG Nyrt. és a tőzsde honlapján. Így akkor lehet tudni, ki vagy kik távozik, távoznak az fb-ből és a vezetőségből, és ki(k) kerülhetnek a helyükre. A közgyűlés délelőtt 10-kor kezdődik, ha nem lesz határozatképes, 11-től megismételt közgyűlés követi.
Az exminiszterelnök lányával, Orbán Sárával közösen magánrepülőző Jászai Gellért érdekeltségébe tartozó 4iG – a részvényei 52,76 százaléka van a Jászai-kötődésűnek elkönyvelt iG COM Magántőkealap, illetve két Jászai-cég tulajdonában – szorosan kötődött az áprilisban megbukott Orbán-rendszerhez, a NER egyik, részben állami pénzekből hatalmasra duzzasztott vállalata lett (amelyhez máig folynak a milliárdok a NER-es zárvány, Varga Mihály vezette jegybanktól).
A céggel kötött állami szerződések átvilágítását augusztus közepén jelentette be a kormány, a 4iG erre közölte, hogy áll a vizsgálat elé. A tőzsdei tulajdonosok kevésbé tűntek magabiztosnak, mint a menedzsment: az augusztus elején még 2000 forint körüli részvényárfolyam már 1600 forint alatt van. Igaz, a zuhanás nem most kezdődött, hanem már tavasszal, a tavaly decemberben még 4400 forint körüli részvényár a választásra már 2600 forint alá került, majd a választás másnapján közel 20 százalékos mínuszban, 2000 forint alatt is járt.
Nem leplezik, hogy boltolnának a Tiszával.
A cég a NER-ben állammá vált az államban.
A Mészáros Lőrinc-féle Opus 27 százalékos mínuszban nyitott, a 4iG árfolyama 19 százalékot zuhant. A nagy piaci szereplők mind erősödnek, az OTP 4%-os pluszban.
A miniszterelnök középső lánya Orbán Viktor unokáit is elvitte az útra. Ferihegyen fotóztuk le a 4iG-vezér társaságában hazatérő Orbán Sáráékat.
A nemzeti bank kiadta a 2025. január 1. óta kötött szerződései listáját. A Somlai Bálint-féle Raw, Paár Attila vendéglátós cége, a korábban Rogánékkal szerződő Mediaradar is a listán van. Matolcsy az egyik utolsó szerződését egy olyan céggel kötötte, melynek egy fejlesztése ügyében az Európai Csalás Elleni Hivatal indított vizsgálatot.