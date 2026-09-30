Két hónapig élt a mozaikjobboldal

Augusztus végén írtunk arról, hogy Békés Márton – aki Orbán Viktor főideológusának és nyaralópartnerének egyfajta alideológusa és saját bevallása szerint Orbán-hívő – július végén Győrben, Mi Hazánk-közeli szélsőjobboldaliak körében állt elő a mozaikjobboldal kifejezéssel.

Békés Márton, Incze Béla a Légió Hungáriából, Lipták Tamás a Magyar Jelentől és Pataki János moderátor beszélget Győrben 2026. július 25-én. Fotó: NZóna Podcast/Youtube

Békés így fogalmazta meg az elképzelést (amit a stúdiónkban is próbáltunk megfejteni):

„A jobboldal államosítása véget ért, így ezek után az autonóm jobboldali közösségek, csoportok, kezdeményezések mozaikszerű összeillesztésére kell koncentrálni. Minden műhely, mozgalom, szervezet és párt együttműködő rendszert kell hogy alkosson – röviden ez a mozaikstratégia.”

Békés Márton egészen szeptember közepéig rendszeresen házalt a mozaikjobboldali koncepcióval, heti többször posztolt róla – aztán a Fidesz elnöke Kötcsén elárulta, mit gondol az elméletről:

„Semmi értelme spekulálni a jobboldalon belüli különböző arányokról. Semmi értelmét nem látom úgy beszélni mozaikellenzékről, hogy nem tisztázzuk, hogy a szavak mit jelentenek. Most látom, hogy divatos ez a szó. Vagyunk itt, akik már láttunk mozaikképet, ugye? Tehát mozaikkockának önmagában semmi értelme nincs. Minden mozaik egy képhez tartozik, és ezek a mozaikkockák össze vannak illesztve. Rendezetten, fegyelmezetten, jól illeszkednek, hogy megtartsák a képet. Ez a mozaikkép. A mozaik, az nem szétesettséget jelent, meg különbözőséget, meg szétválást. Pont fordítva, fegyelem, összehangoltság, összeműködés. Mindig is mozaikközösség volt a jobboldal. Mi itt a jobboldalon csinálnánk egy tesztet, ezt írásban is meg tudnám támasztani, csak három dologban értettünk mindannyian egyet, csak háromban. Az egyik, hogy a hazának szuverénnek kell lennie. A második, hogy szabadság nélkül nincs élet. S a harmadik, hogy az örökség meg a hagyomány, amit kaptunk, az érték, amit tovább kell vinni, és arra kell építeni. Ebben a három dologban értünk egyet. Minden másban nem. Minden másban biztosan van közöttünk valaki, aki a gazdaságról, a szociális igazságról, a vagyonról, a vállalkozásokról, az adórendszerről, a külpolitikában biztos mást gondol, mint a többiek. Mindig is mozaikközösség voltunk. És mindig azt az embert kerestük, ez volt az elnökünk, akinek az volt a dolga, hogy a három elvet tiszteletben tartsa, és az összes kis mozaikkockát úgy illessze össze, hogy abból egyensúly legyen és egy kép, akcióképesség és győzelem. Ez volt a munkám. Most utoljára nem sikerült, ilyen van. De ettől még ez a feladat. Nem szétszaladni és a mozaikkockákat széthajigálni. Hogy lesz abból mozaikkép? Úgyhogy ezt hagyjuk abba, azt javaslom. Esetleg beszéljünk értelmesen. Ha bevezetünk egy szót, akkor tisztázzuk, hogy mire gondolunk, mert egyébként az ellenfél fogja magyarázni. És abból nem fogunk jól kijönni. És ahelyett, hogy megújulásról beszélnénk, majd ők beszélnek a mi széthullásunkról. Micsoda marhaság ez! Úgyhogy mindenkinek azt javaslom, hogy nyelvileg átgondoltan és összességében az együttműködés irányába próbáljon beszélni arról, hogy hogyan érdemes a jobboldalnak szerveződnie.”