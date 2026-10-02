Lánczi Tamásék 19 milliót fizettek ki egy tanulmányért, amit senki nem talál, 27 milliót költöttek két ügyvédi konzultációra

Újabb visszaéléseket talált az idén nyáron megszüntetett Szuverenitásvédelmi Hivatal körül, közölte pénteken a Miniszterelnökség. A most fellelt szerződés szerint több mint 46 millió forintot fizetett ki a szervezet érdemi verseny nélkül tanácsadásra és tanulmányra. A szerződések miatt kiegészítették a korábban tett feljelentését. A Lánczi Tamás vezette hivatal 2025-ben és 2026-ban két ügyvédi irodával valódi versenyeztetési eljárás nélkül kötött szerződéseket, derült ki a nyáron megszüntetett állami szerv átvilágítása során.

A dokumentumok alapján a hivatal az egyik ügyvédnek 27,4 millió forintot fizetett ki „tanácsadási tevékenység személyes konzultáció témakörben” két, azaz kettő személyes konzultációért. Ezeket nem is hivatalban tartották, hanem az ügyvéd saját irodájában, mindkétszer ugyanannak a 16 személynek.

A beszerzés során a tanácsadói munkát két résztémában jelölték meg, az ügyvéd azonban csak az egyik részre adott árajánlatot, a másik rész sem az ajánlatban, sem a teljesítésigazolásban nem jelenik meg. Ennek ellenére a Hivatal elfogadta és kifizette a teljes, mindkét részre vonatkozó díjat, áll a közleményben.

A másik ügyvédi iroda „Az Európai Unió lopakodó hatáskör-bővítésének jelenségét vizsgáló tanulmány” jogcímen kapott 19 millió forintot. „A megrendeléstől számítva a tanulmány 17 napon belül elkészült, és kifizetésre is került. Maga a tanulmány, az átadás-átvételt igazoló irat, és a díj szakmai megalapozása azonban az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint nem lelhető fel” – írja a Miniszterelnökség.

Az iratok szerint mindkét eljárásban ugyanaz a szűk ügyvédi kör kapott felkéréseket, néhány napos ajánlattételi határidőkkel. A felkértek egy része egyik esetben sem tett ajánlatot, más része a kiírás szövegét szó szerint átvevő, magasabb árú ajánlatot nyújtott be, valódi verseny a Miniszterelnökség szerint egyik eljárásban sem alakult ki. „Nincs irat arról sem, mi indokolja szakmailag ezeket a beszerzéseket, mi alapozza meg ezek becsült értékét, és hogyan értékelik a beérkezett ajánlatokat” – áll a közleményben.

A Miniszterelnökség szerint a közpénzből kifizetett ellenérték nem állt arányban a ténylegesen nyújtott szolgáltatással. Sőt, mivel a tudományos tanulmányok elkészítése nem tartozik az ügyvédi tevékenység törvényben meghatározott körébe, így ügyvédi iroda nem is nyújthatott volna be ajánlatot. Emellett indokolt lett volna rendes közbeszerzési eljárást kiírni.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal idén több mint 6 milliárd forintot kapott a költségvetésből működésre. Három héttel ezelőtt jelent meg a működésüket feltáró vizsgálat alapján néhány információ, hogyan és mire költötték a pénzt: több milliós fizetéseket, éttermi költéseket, útikönyveket, sőt még balatoni kompozást is hivatali VIP-bankkártyával fizettek ki a hivatal egykori vezetői.

A Miniszterelnökség akkori adatai szerint 2024 májusa és 2026 áprilisa között Lánczi Tamás, a megszüntetett hivatal elnöke, valamint két helyettese összesen 183 alkalommal, 5,76 millió forint értékben használta a VIP-kártyát. Közülük Lánczi 111 VIP-kártyás tranzakcióval valamivel több mint 3 millió forintot költött a hivatali bankkártyáról – tizenkétszer a szabadsága alatt –, egy év alatt 32 alkalommal ült be ugyanabba a japán étterembe, jellemzően 20 ezer forint körüli számlával. Egy másik VIP-kártyáról az egyik elnökhelyettes például 49 500 forintot fizetett ki egy pohár limonádéért.

Lánczival még a nyáron a szerkesztőség közelében futottunk össze, a Jókai téren tettünk fel neki kérdéseket, például arról, hogy az általa vezetett hivatal mennyiben járult hozzá a Fidesz megsemmisítő választási vereségéhez.