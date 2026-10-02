Szöul „további lépésekkel” fenyeget, ha Ukrajna nem kér bocsánatot az észak-koreai hadifoglyok ügyében

Nyilvános bocsánatkérést követel Ukrajnától Li Dzse Mjong dél-koreai elnök, amiért Volodimir Zelenszkij egyoldalúan nyilvánosságra hozta, hogy két észak-koreai hadifogoly átadását Délnek – írja a BBC. Li meg nem nevezett „további lépéseket” helyezett kilátásba, ha Kijev nem kér bocsánatot.

Zelenszkij a múlt héten, az ENSZ Közgyűlése előtt beszélt a katonák átadásáról. Szöul szerint ezt titokban kellett volna tartani, az ukrán elnök hivatala viszont tagadja, hogy erről megállapodás született volna a két ország között. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter csütörtökön „diplomáciai félreértésnek” nevezte a helyzetet, és azt mondta, Kijev dolgozik a rendezésén.

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„Dolgozunk rajta. Dél-Korea fontos ország számunkra”

– mondta az ukrán médiának. Hozzátette: reméli, hogy „a helyzet a közeljövőben rendeződik”, és folytatódik a két ország eredményes együttműködése. Li azonban az X-en elutasította, hogy puszta félreértésről lenne szó. Szerinte az ügy „a koreai nép és a nemzet méltóságát” érinti. Azzal is megvádolta Kijevet, hogy megpróbál „háborút hozni a Koreai-félszigetre”.

„Mélységes sajnálatunkat fejezzük ki amiatt, hogy a megállapodás tényeinek elismerése és a bocsánatkérés helyett egy küszöbönálló katonai összecsapásról beszélnek Észak és Dél között”

– írta. A dél-koreai elnök hivatala szerint eredetileg Ukrajna kérte az átadás titokban tartását. Ennek egyik oka az észak-koreai katonák családjának védelme volt. A másik, hogy Kijev el akarta kerülni az olyan esetleges belföldi bírálatokat, miszerint ezzel lemondanak arról a lehetőségről, hogy az észak-koreai hadifoglyokat ukrán hadifoglyokra cseréljék ki.

Zelenszkij hivatala válaszul azt közölte, hogy nem volt ilyen titoktartási megállapodás, ami tovább élezte a vitát. A bejelentés után Lit Dél-Koreában is heves bírálatok érték. Az ellenzék azzal vádolta az elnököt, hogy Phenjan kedvéért eltitkolta a katonák átadását. Az ügyben hétfőn Dél-Korea bekérette az ukrán nagykövetet is.

A két hadifogoly ahhoz a több ezer észak-koreai katonához tartozott, akik Oroszország oldalán harcoltak az ukrajnai háborúban. A dél-koreai kormány még júniusban közölte: kész befogadni minden olyan észak-koreai hadifoglyot, aki az orosz oldalon harcolt az ukrajnai háborúban, és ellenzi, hogy őket Oroszországba vagy Észak-Koreába vigyék vissza.