Víztározónak hazudott medencéket bontat el a hatóság Tihanyban

Megszerzett két bontási határozatot az RTL Híradója, amik alapján 180 napon belül el kell bontani két víztározónak álcázott medencét a tihanyi Óvár területén. Ugyanis az építési szabályok szerint a területen csak olyan gazdasági épületeket lehet felhúzni, amiknek alapterülete legfeljebb 80 négyzetméter lehet, a medence építése pedig tilos. Ennek ellenére az elmúlt években sorra épültek a NER-villák a területen: ott épített nyaralót Rogán Antal volt felesége és volt ott medencés nyaralónak látszó gyümölcsöse Mészáros Lőrincnek is.

Most az egyik érintett a MOL vezérigazgatóhoz, Bacsa Györgyhöz kötődő cég, a Listig Kft., aminek a telkén a bontási határozat szerint több épület és medence is található. A bontás mellett még 680 ezer forintos örökségvédelmi bírságot is kiszabtak. A másik Komonczi Zsolt, Seszták korábbi kabinetfőnöke, mert a medencéje távolról sem tűnik víztározónak. Ezért el kell bontania a medencét és a nyári konyhának nevezett épületet is. Komonczi korábban gyakran üzletelt Orbán Viktor vejével és Szivek Norberttel is. Cégei pedig komoly állami támogatásokat is kaptak.



