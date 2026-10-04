Mesélni kezdett a KSH, majd inkább letiltotta a kutatókat, akik számonkérték, hogy az adataik is mesébe illőek

A Magyar Népmese Napja volt a héten, és a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) úgy gondolta, jó ötlet lenne, ha a témába illően mesélnének el pár szüzsébe vágó adatot a Facebook oldalukon. Egyszer volt, hol nem volt, volt három fivér, de nem is három, mert 155 ezer háromgyerekes család van ám Magyarországon, így kezdték, a statisztikusok meséje pedig azzal végződött, hogy a boldogan éltek, míg meg nem haltak Magyarországon a férfiaknál aktuálisan 74,13 évet jelent (a nőknél hattal többet).
A KSH-nak azonban nem jutott eszébe, hogy a számok mesébe illesztésével mekkora magaslabdát adnak azok után, hogy módszeresen téves adatokat produkáltak éveken át, ami miatt komoly kutatók is az adathamisítás lehetőségéről beszéltek.
A Statisztikai Hivatal éveken át rendre olyan szegénységi adatokat tett közzé, és közölt az Európai Unió felé is, amelyek köszönőviszonyban sincsenek a valósággal. A tévedés rendre olyan irányú volt, hogy a magyar szegénység mértéke kisebbnek tűnt a valóságosnál, ami így a kormányzati narratívába is jól illeszkedett.
Miután ez kiderült, a KSH sokáig tagadott, áltudományosnak minősítve a problémára a figyelmet felhívó kutatók munkáját, majd kénytelen-kelletlen lefolytatott egy adatrevíziót, és elismerte a tévedések egy részét. A felelősséget és a hibák hátterét azonban ezután is elkenték. Több jel utal arra, hogy az azóta módosított adatok sincsenek rendben, ami tovább rombolhatja a KSH hitelességét.
Ezek után nem mindenkinek jött be, hogy a KSH a Magyar Népmese Napjára ráugorva azzal jópofáskodik, hogy „most egy kicsit másképp mesélünk: KSH-adatokkal. Hol volt, hol nem volt… az adatokon innen és a statisztikán túl”.
A KSH posztja alatt a magyar társadalomkutatók közül először az a Gregor Anikó jelent meg kommentelőként, aki a szeptemberi tanévnyitón ELTE-s szakszervezeti vezetőként lépett oda Magyar Péterhez, hogy átadjon neki egy listát a nevetséges oktatói bérekről az egyetemen.
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A KSH-sok úgy próbálnak kijönni a legsúlyosabb bizalmi válságból, hogy ragaszkodnak hozzá, ők semmiben nem hibáztak. A manipuláció vádját visszautasítják, de továbbra sem világos, miért úgy torzultak az adatok, hogy a kormánynak jó legyen.
A szakszervezet vezetője, Gregor Anikó elmesélte a 444-nek, hogyan zajlott a kommentháborút kiváltó rövid találkozás Magyar Péterrel. Örül, hogy a Tisza-kormány nyitott a párbeszédre, de egyelőre nem látja, hogyan oldanák meg a problémákat.
20-30 százalékkal keresnek kevesebbet, mint az alapítványi fenntartású intézményekben dolgozók, ennek azonnali rendezését várják.