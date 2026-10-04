Novák Katalin új munkakörében okos edzőgépeket mutatott be a szegedi EgészségFeszten

Novák Katalin volt köztársasági elnök a kegyelmi botrányt követő kényszerű távozása óta kevéssé kereste a nyilvánosságot, szombaton azonban feltűnt az első szegedi Egészségfeszten, ahol a Délmagyar beszámolója szerint többek között okos edzőgépeket mutatott be. A volt államfő feltűnését egy családi szál magyarázza: a szegedi rendezvény egyik kiemelt partnere az Aranyklinika volt, amely Novák családjának érdekeltségébe tartozik.
Tavaly novemberben a 444 derítette ki, hogy Novák beszállt édesapja, Novák Zoltán szegedi magánklinikáját üzemeltető cégbe. Emiatt pedig elvesztette a volt köztársasági elnököknek járó havi 5,7 millió forintos állami tiszteletdíját. (Az élethosszig járó juttatások megvonásáról Magyar Péter miniszterelnök nyáron még úgy beszélt az Országgyűlésben, hogy a kormány fontolóra veszi, hogy megvonja ezeket azoktól a volt köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a hivatali idejüket. Ebből azonban egyelőre nem lett törvény.) Idén májusban Novák egy másik családi vállalkozásban is megjelent: szüleivel, bátyjával és az Aranyklinika Kft.-vel közösen megalapították a Noveoton Capital Kft.-t, ami saját és bérelt ingatlanok bérbeadásával és üzemeltetésével foglalkozik.
Novák 2024 óta ritkán mutatkozott a nyilvánosság előtt, és az újságírói kérdéseket is kerülte. Február 10-i lemondása után először Király Levente, a Nemzet Színésze szegedi temetésén jelent meg, néhány hónappal később pedig a spanyolországi Andalúziai Királyi Lovasiskolában fotózták le, amint egy lovat simogat. Az erről készült felvételt később törölték.
Az őszi parlamenti évadban azonban gyakrabban lehet majd számítani a megjelenésére: a kegyelmi ügyet vizsgáló parlamenti bizottság Varga Judit és Kónya Endre mellett Novák Katalint is beidézte. Ha nem jelenik meg, első alkalommal 100 ezer, második alkalommal 1 millió forintos bírságot kaphat. Harmadik távolmaradás esetén újabb 1 millió forintos bírságra számíthat, a bizottság elnöke pedig akár a rendőri elővezetését is elrendelheti.
A törvény értelmében a volt elnök ugyanannyit kap, mint a hivatalban lévő. Ez most egy 6 millió forint körüli összeg havonta.
A volt köztársasági elnök lemondása óta nem jelent meg sehol nyilvánosan.
Egy budai kávézóban találtuk meg Novák Katalint, akitől interjút kértünk.
Király Levente temetésére ment el.
A kegyelmi döntés súlya akkor lesz érthető, ha világossá válnak az előzményei, mondja az ügyet vizsgáló parlamenti bizottság tiszás elnöke. A fideszes alelnök szerint is meg kell hallgatni az igazságügyi tárca és a Sándor-palota munkatársait.
Harcoltak a járvány ellen.
Az apja magánklinikáját üzemeltető cégben lett 25 százalékos tulajdonrésze. A cég idén és tavaly összesen 426 millió forintnyi osztalékot fizetett ki.