Novák Katalin új munkakörében okos edzőgépeket mutatott be a szegedi EgészségFeszten

életmód

Novák Katalin volt köztársasági elnök a kegyelmi botrányt követő kényszerű távozása óta kevéssé kereste a nyilvánosságot, szombaton azonban feltűnt az első szegedi Egészségfeszten, ahol a Délmagyar beszámolója szerint többek között okos edzőgépeket mutatott be. A volt államfő feltűnését egy családi szál magyarázza: a szegedi rendezvény egyik kiemelt partnere az Aranyklinika volt, amely Novák családjának érdekeltségébe tartozik.

2021-ben még analógban nyomta.
Fotó: Novák Katalin, Facebook

Tavaly novemberben a 444 derítette ki, hogy Novák beszállt édesapja, Novák Zoltán szegedi magánklinikáját üzemeltető cégbe. Emiatt pedig elvesztette a volt köztársasági elnököknek járó havi 5,7 millió forintos állami tiszteletdíját. (Az élethosszig járó juttatások megvonásáról Magyar Péter miniszterelnök nyáron még úgy beszélt az Országgyűlésben, hogy a kormány fontolóra veszi, hogy megvonja ezeket azoktól a volt köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a hivatali idejüket. Ebből azonban egyelőre nem lett törvény.) Idén májusban Novák egy másik családi vállalkozásban is megjelent: szüleivel, bátyjával és az Aranyklinika Kft.-vel közösen megalapították a Noveoton Capital Kft.-t, ami saját és bérelt ingatlanok bérbeadásával és üzemeltetésével foglalkozik.

Novák 2024 óta ritkán mutatkozott a nyilvánosság előtt, és az újságírói kérdéseket is kerülte. Február 10-i lemondása után először Király Levente, a Nemzet Színésze szegedi temetésén jelent meg, néhány hónappal később pedig a spanyolországi Andalúziai Királyi Lovasiskolában fotózták le, amint egy lovat simogat. Az erről készült felvételt később törölték.

Az őszi parlamenti évadban azonban gyakrabban lehet majd számítani a megjelenésére: a kegyelmi ügyet vizsgáló parlamenti bizottság Varga Judit és Kónya Endre mellett Novák Katalint is beidézte. Ha nem jelenik meg, első alkalommal 100 ezer, második alkalommal 1 millió forintos bírságot kaphat. Harmadik távolmaradás esetén újabb 1 millió forintos bírságra számíthat, a bizottság elnöke pedig akár a rendőri elővezetését is elrendelheti.

életmód aranyklinika kegyelmi botrány Noveoton Capital novák katalin kónya endre parlamenti bizottság Novák Zoltán Varga Judit
Kapcsolódó cikkek

Novák Katalin, Sulyok Tamás és Schmitt Pál juttatásait is elvenné Magyar Péter

A törvény értelmében a volt elnök ugyanannyit kap, mint a hivatalban lévő. Ez most egy 6 millió forint körüli összeg havonta.

Windisch Judit
POLITIKA

Spanyol lovat simogatva tűnt fel Novák Katalin

A volt köztársasági elnök lemondása óta nem jelent meg sehol nyilvánosan.

Diószegi-Horváth Nóra
ÉLET

Novák Katalin: A magyar média inkorrekten viselkedett

Egy budai kávézóban találtuk meg Novák Katalint, akitől interjút kértünk.

Kaufmann Balázs, Kiss Bence, Németh Dániel
POLITIKA

Novák Katalin a lemondása óta először jelent meg nyilvános eseményen

Király Levente temetésére ment el.

Herczeg Márk
POLITIKA

Varga Juditot, Novák Katalint és Kónya Endrét biztosan beidézi, de előtte még átnyálaz egy rakás iratot a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság

A kegyelmi döntés súlya akkor lesz érthető, ha világossá válnak az előzményei, mondja az ügyet vizsgáló parlamenti bizottság tiszás elnöke. A fideszes alelnök szerint is meg kell hallgatni az igazságügyi tárca és a Sándor-palota munkatársait.

Bódog Bálint
POLITIKA

Rekordprofit jött össze Novák Katalin államfő édesapjának Aranyklinikáján

Harcoltak a járvány ellen.

Vég Márton
gazdaság

Novák Katalin a családi cégükbe szállt be, ezért bukta a havi 5,7 milliós állami tiszteletdíjat

Az apja magánklinikáját üzemeltető cégben lett 25 százalékos tulajdonrésze. A cég idén és tavaly összesen 426 millió forintnyi osztalékot fizetett ki.

Mészáros Juli, Haász János
gazdaság