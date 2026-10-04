Novák Katalin új munkakörében okos edzőgépeket mutatott be a szegedi EgészségFeszten

Novák Katalin volt köztársasági elnök a kegyelmi botrányt követő kényszerű távozása óta kevéssé kereste a nyilvánosságot, szombaton azonban feltűnt az első szegedi Egészségfeszten, ahol a Délmagyar beszámolója szerint többek között okos edzőgépeket mutatott be. A volt államfő feltűnését egy családi szál magyarázza: a szegedi rendezvény egyik kiemelt partnere az Aranyklinika volt, amely Novák családjának érdekeltségébe tartozik.

2021-ben még analógban nyomta. Fotó: Novák Katalin, Facebook

Tavaly novemberben a 444 derítette ki, hogy Novák beszállt édesapja, Novák Zoltán szegedi magánklinikáját üzemeltető cégbe. Emiatt pedig elvesztette a volt köztársasági elnököknek járó havi 5,7 millió forintos állami tiszteletdíját. (Az élethosszig járó juttatások megvonásáról Magyar Péter miniszterelnök nyáron még úgy beszélt az Országgyűlésben, hogy a kormány fontolóra veszi, hogy megvonja ezeket azoktól a volt köztársasági elnököktől, akik nem töltötték ki a hivatali idejüket. Ebből azonban egyelőre nem lett törvény.) Idén májusban Novák egy másik családi vállalkozásban is megjelent: szüleivel, bátyjával és az Aranyklinika Kft.-vel közösen megalapították a Noveoton Capital Kft.-t, ami saját és bérelt ingatlanok bérbeadásával és üzemeltetésével foglalkozik.

Novák 2024 óta ritkán mutatkozott a nyilvánosság előtt, és az újságírói kérdéseket is kerülte. Február 10-i lemondása után először Király Levente, a Nemzet Színésze szegedi temetésén jelent meg, néhány hónappal később pedig a spanyolországi Andalúziai Királyi Lovasiskolában fotózták le, amint egy lovat simogat. Az erről készült felvételt később törölték.

Az őszi parlamenti évadban azonban gyakrabban lehet majd számítani a megjelenésére: a kegyelmi ügyet vizsgáló parlamenti bizottság Varga Judit és Kónya Endre mellett Novák Katalint is beidézte. Ha nem jelenik meg, első alkalommal 100 ezer, második alkalommal 1 millió forintos bírságot kaphat. Harmadik távolmaradás esetén újabb 1 millió forintos bírságra számíthat, a bizottság elnöke pedig akár a rendőri elővezetését is elrendelheti.