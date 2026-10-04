Tombor András az MCC elsorvasztásáról: ármány és önkény, a legsötétebb múlt kísért mindenhol

„A kormányváltás óta csak pusztítás zajlik, kizárólag politikai szempontok szerint”

– írja Tombor András MCC-alapító sajtóközleményében, melyben az MCC módszeres elsorvasztását teszi szóvá. Szerinte a Tisza hatalomátvétele óta Magyar Péterék saját, törvénybe írt ígéreteiket és az alkotmányos alapjogokat sem tartották be, ami miatt Tombor bejelentése szerint a magyar és az európai bírósághoz fordulnak.

Tombor András a Fidesz egyik, a nyilvánosságot kerülő, de a háttérben nagyon is meghatározó szürke eminenciása volt, aki magántitkosszolgálati akció főszereplőjeként, Habony Árpád üzlettársaként és hadiipari kavarások kulcsfigurájaként is ismert, leginkább azonban az MCC-vel nőtt össze a neve. A Tombor család alapította az intézményt, ami jobboldali szellemiségű tehetséggondozóból fokozatosan a NER legfontosabb ideológiai intézményévé és az orbánista nemzetközi ambíciók több százmilliárd forintos állami vagyonjuttatással megtámogatott letéteményesévé nőtt.

Tombor András, a Mathias Corvinus Collegium alapítója a 2019-es diplomaosztó ünnepségen Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A Fidesz kétharmados áprilisi veresége után az MCC-t fenntartó kekvaalapítványt gyakorlatilag államosították, az alapítvány megszüntetéséről és a nekik juttatott vagyon visszavételéről döntöttek. Bár az új kormánytöbbség először egy olyan törvényt hozott, amely lehetővé tette volna az MCC maradékának szerényebb keretek közötti túlélését, és azt, hogy a Tombor-féle Tihanyi Alapítvány legyen ismét a fenntartó, augusztus végén bejelentették, hogy az intézménynek teljesen vége. A tehetséggondozás azóta formálisan egy kormányzati intézmény alá került.

„Mélyen felháborít, ami az intézménnyel az elmúlt öt hónapban történt. Jóllehet az ezt megelőző hat évet is illetheti kritika, összességében mégis elmondható, hogy azoknak az éveknek a vezetői nem romboltak, hanem építettek. A kormányváltás óta azonban mintegy fél éve csak pusztítás zajlik, kizárólag politikai szempontok szerint”

– írja mostani közleményében Tombor, és azt sérelmezi, hogy bár Ruff Bálint és munkatársai korábban többször megerősítették az alapítvány továbbműködésének lehetőségét, végül ezt az utolsó pillanatban „mondvacsinált és nyilvánvalóan alaptalan jogi indokokkal megtagadták”. A kormányzatban szerinte „minden konstruktív, végletesen kompromisszumkész javaslatot lesöpörtek az asztalról. Az alapítvány az állami vagyont és annak hozamait is maradéktalanul kész volt visszaadni, de a Tisza politikai céljait ennyi nem elégíthette ki”.

Tombor a saját felelősségét kisebbítve a szövegében többször is jelzi, hogy 2020 előtt, amikor még ő vezette az intézményt, máshogy működtek, mint a kekvásítás után; arra utal, hogy alatta nem szolgálták olyan közvetlenül a Fidesz rendszerét, mint később. A Fidesz-világ belső viszonyait, és a letartóztatott Seszták Miklós teljes elengedését jelzi, hogy Tombor András a közleményében többek között azzal támadja a Tiszát, hogy a kormány által az MCC-hez kijelölt felszámolóbiztost, Veres Ildikót „Seszták Miklós korábbi záhonyi zugfelszámolójának” nevezi.

Fotó: MCC

A 444 információi szerint a korábbi MCC-s programok ugyan tovább működnek szeptember óta is, de az MCC brandet már nem használhatják ezeknél. Hamarosan kezdődhet a szakmai átvilágítás, januárban pedig a kormány tervei szerint egy teljesen új szervezet állhat fel az MCC tevékenységei közül azok átvételére, amiknek lesz valamilyen folytatása.

Tombor András erről azt írja, hogy az állam teljesen alkalmatlan szervezeti keretek között vette át a tehetséggondozási programot, és valójában „koncepció nélküli haldoklásra ítélték az intézményt”. Szerinte a közélet és a társadalom ügyeit próbálják távol tartani a résztvevőktől, „közéletmentesítés ürügyén a 30 éves intézmény elsorvasztása zajlik”, „a tehetséggondozó központot szürke, unalmas diákszállássá silányították”.

Érdekes, hogy Tombor, miközben a Tisza kormányzása kapcsán durva diktatúráról beszél, úgy védi be a Fidesz rendszerét 16 éven át szolgáló MCC-t, hogy kénytelen azzal a véleménnyel is foglalkozni, hogy valójában ők építettek diktatúrát. Azt írja:

„Meghallottam ugyanakkor azt az álláspontot is, hogy sokak szemében az MCC 2020-2026 között – vagy ha kevésbé elkötelezetten, de az azt megelőző években is – egy diktatúrát szolgált. Ez nem fedi a valóságot. De még ha igaz is lenne, sokszorosan durvább diktatúrára vall az, ahogy az intézményt lenyúlták, eredeti céljaitól megfosztották, és most vezetés és koncepció nélküli, értelmetlen haldoklásra ítélik, amivel a magyar tehetségek esélyét rombolják szét.”

Tombor András szerint a Tisza kormányzása óta harminc év munkáját tették tönkre öt hónap alatt, „nemzeti egység helyett bomlasztás és rombolás, igazság helyett ármány és önkény, a jövő kezdete helyett a legsötétebb múlt kísért mindenhol”. Mivel szerinte az MCC elsorvasztása során a legalapvetőbb normákat és alkotmányos alapjogokat sem tartották be, a közleménye szerint a magyar és európai bíróságokon keresnek ezért elégtételt.