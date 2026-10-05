„A világnak el kell fogadnia”, hogy az AI előnyei érdekében „néhány rossz dolog is történik”

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója szerint a mesterséges intelligencia szabályozása tekintetében továbbra is alapvető világnézeti különbség áll fenn cége és a rivális Anthropic között. A Politicónak adott interjúban úgy fogalmazott: „Úgy véljük, a világnak el kell fogadnia, hogy néhány rossz dolog is történik az AI előnyeinek érdekében.”

Altman egyébként egyetértett Dario Amodei, az Anthropic vezetőjének felhívásával, amiben a mesterségesintelligencia-modellek fejlesztésének lassítását szorgalmazta. Mindeközben azonban, ahogy azt a Politico is írja, próbálja megkülönböztetni cégének szabályozási álláspontját az Anthropic álláspontjától. Egyben közölte azt is, nem ért vele egyet, de megérti azok nézőpontját, akik szerint az AI olyan hatalmas és veszélyes lesz, hogy csak egyetlen, San Francisó-i mesterségesintelligencia-kutató laboratóriumban lehessen vele foglalkozni és kitalálni, hogyan osszák szét a technológia előnyeit. Altman ezt „teljesen elfogadhatatlan kompromisszumnak” nevezte, ami ellentétes az OpenAI által támogatott „enyhébb szabályozási állásponttal”.

„Nem mennék bele abba a kompromisszumba, hogy azt mondjam: »Gondoskodunk arról, hogy ne legyenek komoly hackertámadások, ne legyenek visszaélések, csalások, ne történjenek rossz dolgok«, mert szerintem az emberek nagyságrendekkel több jót tesznek majd, mint rosszat” – mondta Altman, hozzátéve, hogy nem hajlandó elfogadni, hogy az AI „katasztrofális kockázatokkal” jár, vagy hogy elveszíthetjük az irányítást az AI felett.