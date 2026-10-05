Akár 500 iskola is zárva maradhat az erőszakossá vált diáktüntetések miatt hétfőn Franciaországban

Franciaországban akár 500 iskolát is részlegesen vagy teljesen bezárhatnak hétfőn a rendőrök és a diáktüntetők közötti összecsapások miatt, jelentette be vasárnap a francia oktatási miniszter. Édouard Geffray tájékoztatása szerint ennek oka, hogy „nem teljesültek a biztonsági feltételek”. Elmondta azt is, hogy a tüntetések kezdete óta 24 iskolát „égettek fel vagy fosztottak ki”.

Diáktüntetés Nice-ben, 2026. október 1. Fotó: FREDERIC PASQUINI/Hans Lucas via AFP

Több ezer diák tüntetett ugyanis az oktatás színvonala ellen, és a múlt héten kezdődött tiltakozások Párizsból más városokra is átterjedtek, köztük Montpellier-re, Nantes-ra és Marseille-re. A középiskolás diákok kifogásolták a tanárhiányt, a túlzsúfolt tantermeket és a leromlott állapotú épületeket.

A tárcavezető elmondta: egyes helyeken szélsőbaloldali aktivisták beszivárogtak a középiskolások tiltakozó mozgalmába, rátelepedtek arra, és rendkívül erőszakosak voltak az elmúlt héten.

Pénteken Gérald Darmanin francia igazságügyminiszter szerint Franciaország 3700 iskolájából 735-öt érintettek „valamilyen módon” az erőszakos tüntetések.

Csak pénteken 1747 embert vettek őrizetbe, múlt hétfő óta ötezer gyanúsítottat. A diákszervezetek pénteken a tiltakozás folytatására szólítottak fel „konkrét intézkedések” hiányában, de elhatárolódtak az erőszakos cselekményektől. (BBC)