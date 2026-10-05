Közel 93 milliárd forint hiányzott az államkasszából szeptember végén

Már az új menetrendben megfelelően, vagyis a hónap harmadik munkanapján közzétette a Kármán András vezette Pénzügyminisztérium az előző hónapra vonatkozó előzetes államháztartási jelentését. Eszerint csak a szeptembert nézve 92,8 milliárd forintos hiány termelődött az államkasszában, ami jóval kedvezőbb az előző évi 210 milliárdos mínusznál.

A kumulált, tehát az első kilenchavi adatot nézve azonban erősen torz a kép jelenleg. Szeptember végére ugyanis 5261 milliárdos deficit halmozódott fel, azonban ez csak egy egyszeri hatás eredménye. Augusztusban ugyanis a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközhöz (RRF) kapcsolódó előfinanszírozás keretében 2187 milliárd forintot fizettek ki, ami átmenetileg jelentősen növeli a hiány mértékét. A kép majd decemberben állhat helyre, amikor megérkeznek Magyarországra az uniós pénzek.

Ha ezt az egyszeri hatást nem vesszük figyelembe, akkor 3075 milliárd forint lenne az első kilenchavi hiány, vagyis 254 milliárddal alacsonyabb az egy évvel ezelőtti szintnél. Mindezt ráadásul úgy, hogy az első három hónapban a Fidesz-kormány az ész nélküli osztogatásával több mint 3400 milliárdos hiányt hozott össze.