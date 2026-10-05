Szijjártó elment a nemzetbiztonsági bizottság meghallgatására

Egész Magyarország számára nagy sikernek tartja a volt külügyminiszter a BYD kínai autógyártó szegedi gyárépítését. Szijjártó Péter hétfőn az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülése előtt az MTI beszámolója szerint újságíróknak azt mondta, a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások „bőven” az ilyen nagyságrendű beruházások esetében szokásos támogatások keretén belül maradtak.

Szijjártó hétfőn délelőtt jelent meg a parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának meghallgatásán, a Telex szerint azt mondta, bár jogilag nem lett volna kötelező, készséggel, sőt, örömmel jött, mert azt gondolja, hogy az elmúlt évek kormányzati munkájának legsikeresebb területe volt a beruházásösztönzés.

„12 év alatt 2305 beruházásról kötöttem megállapodást, ez összesen 23 500 milliárd forintot és 187 ezer munkahelyet jelent Magyarország számára” – mondta a Telex szerint Szijjártó.

Fotó: Németh Dániel/444

A volt külügyminiszter – aki már a BYD alkalmazásában áll a cég külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként – úgy gondolja, hogy a beruházással kapcsolatban súlyos félreértések és hamis információk jelentek meg.

Még szeptemberben kezdeményezte a Tisza Párt Szijjártó nemzetbiztonsági bizottsági meghallgatását a BYD-ban elvállalt pozíciója és annak esetleges nemzetbiztonsági kockázatai miatt.